Mais de 33 mil eleitores de Ponta Porã e Selvíria já passaram pelo cadastramento biométrico obrigatório

Lembrando que o cadastramento biométrico é obrigatório, sob pena de cancelamento do título de eleitor - Foto: Ilustração

As cidades de Ponta Porã e Selvíria entraram na terceira semana do processo de revisão eleitoral e cadastramento biométrico obrigatório dos eleitores. Até o momento, somando as duas localidades, mais de 33 mil eleitores já compareceram aos atendimentos e, estando em dia com a Justiça Eleitoral, não correm o risco de perder o título de eleitor.

Entretanto, até o final do prazo, que segue até o mês de maio, mais de 36 mil eleitores deverão comparecer aos postos de atendimento, por este motivo, o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) orienta que os eleitores não deixem para a última hora, evitando filas e demais transtornos.

Ponta Porã

Em Ponta Porã os atendimentos são realizados somente por agendamento, disponível no site do TRE-MS. Após agendar, o eleitor deve comparecer ao Cartório Eleitoral na data e hora marcadas, portando um documento oficial de identificação com foto e comprovante de residência atualizado. Homens maiores de 18 anos, que irão tirar o título pela primeira vez, também devem levar o comprovante de quitação militar.

Dos 64.226 eleitores do município, 31.693 (49,34%) ainda não possuem a biometria cadastrada. O prazo vai até 30 de maio de 2019.

O Cartório Eleitoral de Ponta Porã fica na rua Baltazar Saldanha, 1591. Para mais informações, ligue: 3431-3864 ou 3432-3331.

Selvíria

Em Selvíria o atendimento é por ordem de chegada. Os eleitores devem portar um documento oficial de identificação com foto e comprovante de residência atualizado. Homens maiores de 18 anos, que irão tirar o título pela primeira vez, também devem levar o comprovante de quitação militar.

Até 15 de maio, prazo final de realização dos procedimentos, são esperados 5.266 eleitores.

O Posto de Atendimento Eleitoral fica na Sede da Secretaria de Assistência Social – Rua João Selvírio de Souza, 512 – Centro. Os atendimentos serão das 07h às 13h, pelo horário de MS.

Para mais informações, ligue: 3521-5364, 3522-7697.

Biometria

A biometria é uma tecnologia que dará ainda mais segurança à identificação do eleitor no momento da votação. O leitor biométrico acoplado à urna eletrônica deve confirmar a identidade de cada eleitor, comparando o dado fornecido (impressões digitais) com todo o banco de dados disponível. A medida torna praticamente inviável a tentativa de fraude na identificação do votante, uma vez que cada pessoa tem impressões digitais únicas.

Lembrando que o cadastramento biométrico é obrigatório, sob pena de cancelamento do título de eleitor.