Mais de 17 mil bolsas de estudo são oferecidas no Mato Grosso do Sul

O Quero Bolsa, site de comparação de faculdades, oferece mais de 17 mil bolsas de estudos no Mato Grosso do Sul para quem pretende iniciar uma faculdade em 2017. A alternativa é ideal para pessoas que querem cursar o ensino superior, mas não podem arcar com o valor integral das mensalidades e não conseguiram vaga pelos programas educacionais do governo. As vagas são para cursos de graduação e pós-graduação, presenciais e a distância (EAD) e os descontos podem chegar a 57%, válidos até o final do curso.

Este é o período do ano com maior oferta de cursos e instituições, pois as faculdades de todo o Brasil estão com processos seletivos e matrículas abertos. Segundo Bernardo de Pádua, CEO do Quero Bolsa, é hora de aproveitar as facilidades da internet para escolher a melhor opção do mercado. “As vagas acabaram de ser abertas pelas universidades, portanto é o período onde há maior oferta de bolsas e variedade de cursos para o primeiro semestre de 2017. No site o aluno pode comparar os preços, escolher as opções que mais lhe agradam, e já garantir o desconto que vai até o final do curso”, explica Pádua.

No site também é possível consultar instituições e cursos selecionados na região. Em todo o país, o Quero Bolsa oferece mais de 650 mil bolsas de estudo em mais de 850 faculdades. No Mato Grosso do Sul, a empresa possui parceria com 36 faculdades, entre elas Anhanguera, Unopar e Instituto Graduarte.

Os interessados devem fazer a inscrição para o curso de interesse no site do Quero Bolsa e pagar a pré-matrícula para garantir o desconto. Para se inscrever o aluno não precisa comprovar renda ou ter prestado o ENEM. Algumas instituições têm as datas de matrícula diferentes, por isso o aluno deve ficar atento ao calendário da faculdade escolhida.

Para mais informações, basta entrar em contato com a Central de atendimento no 0800 666 1010, de segunda a sexta-feira, entre 9h e 23h (horário de Brasília) e acessar o site. Através dos canais de atendimento é possível conversar com um Guia do Aluno, que poderá orientar, tirar as dúvidas e mostrar as melhores opções de bolsas ao futuro universitário.

