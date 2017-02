Mais de 150 vagas são oferecidas no município de Maracaju

A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab), por meio da agência pública de emprego “Casa do Trabalhador” em Maracaju, oferece 160 vagas de empregos. São oportunidades para canavieiro (15 vagas), colhedor de cana de açúcar (30 vagas), motorista de caminhão (10 vaga), tratorista (20 vagas) e trabalhador rural (15 vagas).

Além dessas, também há vagas para açougueiro, carpinteiro, caseiro, classificador de grão, acompanhante de idosos, analista de laboratório de controle de qualidade, aplicador de inseticida, armador de ferragens na construção civil, atendente balconista, atendente de farmácia – balconista, auxiliar administrativo e auxiliar de sushiman.

Há oportunidades para as funções de costureira de máquinas industriais, cozinheiro geral, cuidador de idoso, fiscal de lavoura, montador mecânico de máquinas agrícolas, operador de colheitadeira, operador de máquinas agrícolas, operador de retroescavadeira, operador de tratores diversos, pedreiro, dentre outras.

Os interessados podem comparecer na Casa do Trabalhador, com CPF, RG e Carteira de Trabalho, de segunda a sexta, das 7 às 11 horas e das 13 às 17 horas. A agência está localizada na Rua Melanio Garcia Barbosa, 119 – Centro, Maracaju (MS), mais informações (67) 3554 – 4848.

O município de Maracaju tem 41 mil habitantes, e ocupa a 6ª posição econômica no MS, com um Produto Interno Bruto (PIB) de R$ 1,321 bilhão, provenientes do comércio e serviços, da agropecuária, indústria e do setor da administração pública e impostos.

