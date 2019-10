Mais de 13 mil alunos da Reme farão as provas do Saeb a partir desta sexta

As provas do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), antiga Prova Brasil, que começarão a ser aplicadas na Rede Municipal de Ensino (Reme) em Campo Grande a partir desta sexta-feira (25) vão mobilizar 13.839 alunos. As avaliações, que acontecem em escolas de todo o Brasil, tiveram início na segunda-feira em alguns estados e são aplicadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), órgão do MEC.

O objetivo do exame, que acontece até dia 1º de novembro, é avaliar o rendimento das escolas públicas e testar os conhecimentos dos alunos nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática. Participam estudantes matriculados em turmas de 2°, 5° e 9° anos do Ensino Fundamental e da 3ª e 4ª séries do Ensino Médio e Ensino Médio Técnico Integrado.

De acordo com o superintendente de Gestão das Políticas Educacionais da Reme, Waldir Leonel, os resultados obtidos pelo Saeb permitem a realização de um diagnóstico da educação básica ofertada no país. As médias de desempenho do Saeb, somadas aos dados sobre aprovação, obtidos no Censo Escolar, formam o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb).

O superintendente ressalta a im portância de incentivar os alunos a participarem da avaliação, já que ela não é obrigatória. “Os resultados do Saeb são importantes porque são incorporados ao nosso sistema de informação e por serem indicadores de aprendizagem que podem contribuir com a Reme na definição de intervenções para superação das dificuldades apresentadas. Mas ao analisarmos os resultados, como o Ideb por exemplo, não podemos esquecer as diferenças contextuais das nossas escolas”, destacou.

Aplicação

A chefe da divisão de Avaliação da Reme, Alcione Aparecida Ribeiro Valadares explicou que na edição deste ano, a novidade é a aplicação de testes de Ciências da Natureza e Ciências Humanas aos estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental, de forma amostral. Algumas turmas do 2º ano também farão, de forma amostral, os testes de Língua Portuguesa e Matemática. Na Reme, turmas de pelo menos 20 escolas participarão dessas avaliações amostrais.

Foram produzidos pelo Inep diferentes modelos de cadernos de prova para cada ano. Cada aluno responde a apenas um caderno de prova, por isso, dois alunos não respondem necessariamente às mesmas questões.

Quanto à Educação Infantil, outra novidade é que o MEC enviou um questionário para gestores e professores para ser respondido em caráter de estudo piloto, também como forma de avaliar esta fase do ensino. Só terão os resultados divulgados as escolas com 80% de participação do total de alunos de acordo com o censo escolar do ano vigente, por isso é grande o empenho dos gestores em incentivar a participação dos alunos.