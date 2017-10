Mais de 12 mil alunos da Rede Municipal participam da Prova Brasil

Alunos da Rede Municipal de Ensino (Reme), matriculados nos 5º e 9º anos das 94 escolas municipais, estão participando da “Prova Brasil”, que compõe o Sistema de Avaliação da Educação Básica, do Ministério da Educação (MEC). Ao todo, 12.555 alunos da Reme realizarão as provas, que acontecem até sexta-feira (27). Estudantes da escola agrícola “Governador Arnaldo Estevão de Figueiredo”, matriculados no Ensino Médio, também serão avaliados.

A prova acontece a cada dois anos e os resultados integram o cálculo do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) do município. O objetivo é avaliar a qualidade do ensino oferecido pelo sistema educacional brasileiro a partir de testes padronizados e questionários socioeconômicos.

Nos testes aplicados, os alunos são avaliados quanto à língua portuguesa, com foco em leitura, e matemática (resolução de problemas). Já no questionário socioeconômico, os alunos informam sobre fatores que podem estar associados ao desempenho escolar.

Os professores e diretores das turmas e escolas avaliadas também respondem a questionários para que as equipes responsáveis pela aplicação da prova possam coletar dados demográficos, traçando o perfil profissional e as condições de trabalho. Os resultados serão divulgados no segundo semestre de 2018.

Além da “Prova Brasil”, alunos da Reme já passaram por uma avaliação em maio. Na ocasião, 9.285 alunos dos 3º anos do ensino fundamental foram avaliados por equipes da própria Secretaria Municipal de Educação (Semed) nas disciplinas de língua portuguesa e matemática.

A meta também foi levantar informações sobre o desenvolvimento dos alunos em relação à alfabetização nessas duas disciplinas, o que possibilitou os gestores, coordenadores e professores a tomarem decisões e direcionarem as ações para a efetividade da aprendizagem.

O resultado destas avaliações contribui para o alinhamento das políticas pedagógicas.