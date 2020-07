Mais de 10 mil hectares foram atingidos por incêndio próximo de Escola Jatobazinho

Os trabalhos de controle ao fogo entraram no sexto dia nesta segunda-feira (6) - (Foto: Divulgação/3ºGBM)

Os trabalhos para combater o incêndio na região do Pantanal que tem chances de atingir a sede da Escola Rural Jatobazinho seguem intensos. O Corpo de Bombeiros do 3º GBM realizou uma abertura na vegetação que atua como barreira com queima controlada - para impedir a propagação das chamas em direção à escola. Até o momento mais de 10 mil hectares já foram atingidos pelo fogo.

Ao redor da escolas, dois tratores com grade, seis brigadistas e cinco militares do Corpo de Bombeiros estão tentando acabar com o incêndio. Mas a expectativa é maior para a chuva nas próximas 48h. Conforme o Diário Corumbaense, o combate está sendo realizado em local de difícil acesso, por ser área de mata fechada, sendo necessário o uso de trator para cessar os focos. O vento é um grande fator que favorece a propagação das chamas. Os trabalhos de controle ao fogo entraram no sexto dia nesta segunda-feira (6).

Brigadistas e Corpo de Bombeiros estão fazendo uma força-tarefa no combate - (Foto: Divulgação/3ºGBM)

Na tarde de sexta-feira (3) o fogo foi controlado, mas durante a noite piorou por conta da ventania. Corumbá segue líder entre os municípios com mais focos de queimadas no Brasil, com 1.877 focos nesses seis primeiros meses do ano.