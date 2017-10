Maior feira gastronômica de MS terá entrada gratuita, shows e pratos exóticos

A capital de Mato Grosso do Sul reunirá nos altos da Avenida Afonso Pena, na cidade do Natal, mais de 30 chefs de cozinha, nos dias 20, 21 e 22 de outubro. A Comitiva dos Chefs servirá à população releituras de pratos típicos da região, e outros que levarão ingredientes exóticos na composição. Com entrada gratuita para toda comunidade, o evento contará com apresentações culturais e shows musicais, além de aulas para quem pretende aprender novas técnicas e pratos, como arroz com linguiça seca, jacaré, macarrão de comitiva, entre outros.

O evento será aberto ao público na sexta-feira (20), a partir das 17h, e nos dias 21 e 22 de outubro, a programação se estenderá entre 12h e 20h30. “A proposta é apresentarmos uma feira gastronômica a fim de incentivar e difundir a boa gastronomia e reforçar que a culinária regional e o uso de ingredientes exóticos, como insetos comestíveis, podem ser muito mais do que hoje é conhecida por sua população, trazendo em seu bojo, não só a diversidade de ingredientes que a nossa terra proporciona, como também oferecer experiências inovadoras em consumo alimentar”, explica a Chef Dedê Cesco, uma das idealizadoras do evento.

Além dos insetos comestíveis, estão presentes nos pratos ingredientes como o cumbaru, guavira, bocaiuva, jiripoca, carne de sol, cachaça regional, jacaré. E no cardápio estarão pratos como o coulibiac pantaneiro, capeletti de bocaiuva, mil folhas com merengue de quentão de cachaça regional e sorvete artesanal de cumbaru com pétalas de girassol vermelho, biscoito de bocaiuva, biscoito de guavira, caribéu de cerveja de cumbaru, e outras dezenas de pratos.

“Hoje a gastronomia do Estado é composta por mistura de várias contribuições das muitas migrações e imigrações ocorridas, mas a maior parte dela são pratos que o Estado apropriou como seu, e não algo desenvolvido especificamente para compor a história gastronômica, que traga consigo a diversidade de ingredientes que a nossa terra proporciona, além de experiências exóticas em consumo alimentar. Apresentaremos tudo isso, com algumas pitadas inusitadas”, pontua o também realizador do evento, Chef Marcílio Galeano.

O evento propõe motivar que o mercado gastronômico do Estado reflita sob sua responsabilidade diante da criação e manutenção de uma gastronomia regional, em que cada pessoa é importante nessa construção. “Além disso, queremos apresentar à população que a nossa gastronomia é muito mais rica que o arroz carreteiro e o churrasco e que, pode sim, ser requintada”, finaliza Galeano.