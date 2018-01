Maior evento de tecnologia do país, Campus Party começa amanhã em São Paulo

Oficinas de robótica e linguagem de programação, além de batalhas de robocode serão realizadas no espaço - Foto: Rovena Rosa/Arquivo/Agência Brasil

O principal evento de internet e tecnologia do país, a Campus Party, começa nesta terça-feira (30) na capital paulista. A programação de palestras, debates e oficinas atrai o público para acompanhar temas como inovação, ciência, cultura, universo digital e empreendedorismo. De acordo com a organização, serão mais de 900 horas de conteúdo em nove palcos temáticos no Pavilhão de Exposições do Anhembi, até o próximo domingo (4).



Neste ano, uma das novidades é o espaço Educação do Futuro, que vai reunir diversas atividades promovidas pelo Centro Paula Souza e MIT Media Lab (do Instituto de Tecnologia de Massachusetts). Oficinas de robótica e linguagem de programação, além de batalhas de robocode serão realizadas no espaço. O objetivo é apresentar elementos de programação aos participantes de uma forma lúdica.

No mesmo espaço, a Campus Kids, em parceria com a TRON Robótica Educacional, vai permitir o debate sobre a educação aliada à tecnologia. A área terá atividades de robótica educativa, gamificação (uso de elementos dos jogos para resolver problemas e melhorar o aprendizado) e tecnologias de apoio para escolas destinadas a agentes da educação, além de espaço para interação com as crianças.

Convidados em destaque

Autor do livro A Revolução Blockchain: Como a Tecnologia por do Trás Bitcoin está Mudando o Dinheiro, os negócios e o mundo, Don Tapscott dará palestra na quinta-feira (1), às 20h30. Ele é um consultor canadense especializado em estratégia corporativa e no papel da tecnologia nos negócios e na sociedade e vai abordar o chamado Blockchain, em que qualquer tipo de ativo pode ser armazenado, transacionado e gerenciado sem envolver intermediários como bancos, e cartórios.

Na sexta-feira (2), o cofundador da Apple Steve Wozniak, que projetou a primeira linha de computadores pessoais da marca, vai falar ao público da Campus Party. Em 1985, Wozniak foi condecorado por Ronald Reagan, presidente dos Estados Unidos na época, com a Medalha Nacional de Tecnologia, a maior honraria conferida aos principais inovadores do país.