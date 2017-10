Maior evento de arte educação do Brasil será realizado em Campo Grande

O foco do congresso é a experimentação artística em sala de aula e a formação docente - Divulgação

Foi realizada na manhã desta quinta-feira (26) no Museu da Imagem e do Som uma entrevista coletiva para tratar da realização do XXVII Confaeb – Congresso da Federação de Arte Educadores do Brasil, que vai ser realizado em Campo Grande de 14 a 28 de novembro. O Congresso é considerado o maior evento de arte educação do Brasil e vai reunir pesquisadores de diversos Estados do país para discutir a formação docente e compartilhar suas experiências.

A professora de Artes Visuais da UFMS e presidente do Confaeb, Vera Penzo, disse que a primeira edição do Congresso aconteceu em 1987, e em Campo Grande já foi realizado uma ve em 1994. “A intenção do Congresso é discutir o ensino de artes e aglutinar todas as linguagens artísticas. O evento sempre busca a relação com o lugar onde está sendo realizado. Vai juntar pesquisadores e propiciar o diálogo, evidenciando a produção artística. O foco é a experimentação artística em sala de aula e a formação docente”.

São 320 trabalhos inscritos para apresentações e 234 pesquisadores vão falar de suas pesquisas, expondo suas experiências nos locais mais diversos do Brasil. “O Congresso é em defesa do ensino de arte de qualidade, reconhecendo a importância do professor para a formação do aluno”, diz Vera, considerando que hoje há no Estado um déficit de 4 mil professores de artes nas quatro linguagens.

O secretário de Cultura e Cidadania, Athayde Nery, ficou muito entusiasmado com a realização do evento em Campo Grande. “Hoje o mundo está globalizado, conectado e precisamos ter a responsabilidade de ampliar valores cidadãos, a cidadania na escola. Trabalhamos aqui a cidadania cultural, o que a gente quer colocar na alma das pessoas. Você tem que enfrentar dando conhecimento. É a inclusão institucional da arte educação com todas as suas valorações. Sediar este congresso é um desafio gigantesco para nós. Que a gente consiga dar o máximo de condições para a realização. Esse Estado é o coração do Brasil. Que a Cultura e a Educação possam se juntar de maneira contundente. Vamos colocar toda nossa energia nisso”.

O professor de Artes Cênicas Matheus Vinícius de Souza Fernandes, da Gerência do Ensino Fundamental e Ensino Médio da Secretaria Municipal de Educação (Fegem/Semed), enfatiza o caráter já consolidado do evento. “Os professores ficaram entusiasmados com a realização em Campo Grande. Aqui a gente tem grandes universidades que fazem cursos interessantes, com um grande corpo docente. Vai ser um campo de discussão de professores de todo o país. É um evento grandioso, importante, é uma luta de um ano da organização e vai mudar a cara da arte em educação no Estado”.

A professora de artes da Rede Municipal de Campo Grande, Cristiane Aparecida de Luca, afirma que a importância do Confaeb é proporcionar reflexão para se saber o que está havendo em outros lugares. “A gente vai agregar muito conhecimento no que a gente já faz. Na sala de aula a gente tem pouquíssimos recursos de materiais, mas mesmo assim buscamos fazer nosso trabalho”.

A educadora musical Teresa Cristina Pinheiro Graça, vinculada à Secretaria de Estado de Educação, acredita que a importância do Confaeb está na confirmação da arte enquanto ciência. “A arte é vinculada ao lúdico, mas tem também o raciocínio, o pensar. Os profissionais vão ficar sabendo o que está acontecendo no Brasil e vai proporcionar a interação entre as quatro linguagens artísticas. Hoje em dia a sociedade está cada vez mais introspectiva. A arte favorece a socialização, o ser social, respeitando a expressão do seu colega”.

Com este evento serão realizados também o V Congresso Internacional dos Arte Educadores e o II Seminário de Cultura e Educação de Mato Grosso do Sul. A realização é da Faeb, e a organização, além da Secc, FCMS e UFMS (por meio dos cursos de Artes Visuais – Licenciatura e Bacharelado, Música), é da Associação Sul-Mato-Grossense de Arte-Educadores (Asmae), UEMS (Curso de Artes Cênicas – Licenciatura), UFGD (Curso de Artes Cênicas – Licenciatura e Bacharelado) e Secretaria Municipal de Educação.

As inscrições para ouvintes estão abertas até 5 de novembro. Mais informações e inscrições pelo site www.confaeb.art.br ou pelo e-mail da Comissão Organizadora: confaeb2017@gmail.com .