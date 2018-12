Magistrados comemoram três décadas integrando o Poder Judiciário

Os desembargadores Marcos Rodrigues, Odemilson Fassa e Emerson Cafure, e ao centro, os juízes aposentados Joviano Caiado e Jurandir Brito - Divulgação TJMS

O mês de dezembro não é um mês qualquer para cinco integrantes da magistratura sul-mato-grossense, pois completam 30 anos de carreira. Em 1988, os atuais desembargadores Marcos José de Brito Rodrigues, Odemilson Roberto Castro Fassa e Emerson Cafure, e os juízes aposentados Joviano de Rezende Castro Caiado e Jurandir Rodrigues Brito ingressaram na magistratura.

O desembargador Marcos Brito, que assumiu o cargo em 2012, disse que as palavras que definem esse momento, de completar três décadas atuando no judiciário sul-mato-grossense são: alegria, satisfação e orgulho. "Espero que nós possamos continuar prestando esse serviço com extrema alegria, pois é o sentimento que nos trouxe até aqui e nos move até hoje", pontuou.

De acordo com o membro da 2ª Câmara Cível do TJMS, chegar até ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul não é uma tarefa fácil, é necessário muito trabalho, experiência e dedicação. "É o passar do tempo que nos torna pessoas habilitadas para chegar ao 2º grau de jurisdição. Tudo tem o tempo certo para acontecer", acrescentou ele, deixando esse pensamento como um conselho para àqueles que estão iniciando na magistratura.

Lisonjeado, o desembargador Odemilson Roberto Castro Fassa afirmou que a sensação é de dever cumprido. "Trinta anos não são três dias, nem três meses. É mais tempo do que a idade que eu tinha quando ingressei na magistratura, aos 29 anos, e tenho plena certeza que desempenhei as minhas funções com muita dedicação. Meus colegas que comemoram esta data junto comigo também são de extrema competência e contribuem muito para o bom funcionamento das funções judiciárias", disse o integrante da 4ª Câmara Cível.

O desembargador Emerson Cafure destacou que 30 anos é uma vida. "Só quem passa por 30 anos de magistratura sabe o que isso significa. O aprendizado é muito grande, a opção de vida é restrita e o que fazemos pela sociedade mostra o que somos, em nossas decisões, pela tranquilidade, harmonia e equilíbrio. Por isso, homenageio e parabenizo os colegas do X Concurso para o cargo de Juiz Substituto de MS, por termos atravessado essa vida com dedicação à magistratura".

Foram muitas sentenças prolatadas. Um número imenso de pessoas a quem foi levada a paz em seus conflitos. Milhares de horas debruçadas sobre os processos.