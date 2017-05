Magistrado da 3ª região participa da 26ª comissão sobre prevenção ao crime e justiça criminal da Undoc

O juiz federal Paulo Marcos Rodrigues de Almeida, da 1ª Vara Federal em Coxim, no Mato Grosso do Sul, será um dos integrantes da delegação brasileira que participará, de 22 a 26 de Maio, em Viena, na Áustria, da 26ª Comissão sobre Prevenção ao Crime e Justiça Criminal, do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes - UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime).



O magistrado vai representar, junto com o juiz federal Jorge Alberto de Araújo e Araújo (TRF1), o Conselho da Justiça Federal (CJF) na delegação, que também será composta por membros da Procuradoria Geral da República, da Polícia Federal, da Defensoria Pública da União, do Departamento Penitenciário Nacional, do Ministério da Justiça e do Ministério das Relações Exteriores. Confira aqui a programação do evento.



A Comissão sobre Prevenção ao Crime e Justiça Criminal é o principal órgão do sistema das Nações Unidas para a formulação de políticas e recomendações internacionais sobre questões de justiça criminal, incluindo o tráfico de pessoas, crimes transnacionais e os aspectos de prevenção ao terrorismo. Ela monitora o uso e a aplicação das normas das Nações Unidas referentes a esses temas e orienta a elaboração de políticas para responder a novas questões.

