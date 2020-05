Madrugada teve geada em quatro cidades de MS e sensação térmica de 0° C

Em Campo Grande, a mínima foi de 9,4º com sensação térmica de 7º. A máxima é de 24° com mínima de 11° C - Foto: Elza Fiúza/Agência Brasil

Quatro cidades de MS tiveram geada nesta madrugada (27). Amambai, Bela Vista, Iguatemi e Rio Brilhante foram os municípios que registraram os menores índices, sendo o último chegando a 3,8° C. O clima foi favorável à formação de geada com intensidade fraca. Segundo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o frio foi forte durante a madrugada e início da manhã com mínima de 4°C e máxima de 28°C, com tendência a ligeira elevação.

Bela Vista e Amambai registraram a temperatura de 5°, com sensação de 1ºC. Iguatemi teve mínima de 4,3º e sensação térmica de 0º. Ponta Porã registrou 7,6 graus com sensação de 4º.

Em Dourados, a cidade chegou 7,2° C nesta manhã, mas não houve geada. Ivinhema, a mínima foi de 8,4° C, índice menor que ontem, quando registrou 11° C.

Em Campo Grande, a mínima foi de 9,4º com sensação térmica de 7º. A máxima é de 24° e mínima de 11° C.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a quarta-feira vai ser de céu claro a parcialmente nublado com possibilidade de geada na região sul de MS. Nas demais áreas claro a parcialmente nublado.

A umidade do ar continua atingindo estado de atenção nas horas mais quentes do dia. Os índices podem variar entre 90% e 30%. Nesse nível recomenda-se ingerir muita água, evitar aglomerações, e redobrar atenção com idosos e crianças.