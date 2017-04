Longen vai inaugurar Biblioteca da Indústria do Conhecimento do Sesi em Nova Alvorada do Sul

A Biblioteca da Indústria do Conhecimento do Sesi em Nova Alvorada do Sul vai contar com acervo de mais de 1,3 mil livros de diferentes títulos, cerca de mil títulos de DVDs com filmes e documentários, coleção de gibis, dez computadores com acesso à Inter / Divulgação

O presidente da Fiems, Sérgio Longen, estará em Nova Alvorada do Sul (MS), nesta sexta-feira (28/04), às 8h30, para inaugurar, com o prefeito Arlei Silva Barbosa, a 42ª Biblioteca da Indústria do Conhecimento do Sesi em Mato Grosso do Sul, que já conta com unidades em outros 37 municípios. Além disso, durante a cerimônia de inauguração, será assinado o contrato de seleção de estagiários pelo IEL para atender das demandas da Prefeitura, enquanto, logo em seguida, às 10 horas, Sérgio Longen participará de um encontro com lideranças políticas no Paço Municipal e, às 10h45, retornará à biblioteca para conversar com empresários e líderes comunitários do município.

A Biblioteca da Indústria do Conhecimento do Sesi em Nova Alvorada do Sul vai contar com acervo de mais de 1,3 mil livros de diferentes títulos, cerca de mil títulos de DVDs com filmes e documentários, coleção de gibis, dez computadores com acesso à Internet, além de sala de aula de 30 m² para oferecer cursos de EaD (Educação a Distância) do Sesi e Senai, bem como um estacionamento amplo para as unidades móveis das duas entidades. O espaço receberá ainda os projetos Lego Zoom e BICs (Biblioteca Indústria do Conhecimento) Sesi 1ª Infância como novas ferramentas de aprendizagem para os frequentadores.

Nas reuniões com as lideranças políticas, empresariais e comunitárias de Nova Alvorada do Sul, o presidente da Fiems vai apresentar o projeto Fiems Atuante, que visa levar educação profissional até onde os alunos estão por meio dos contêineres salas de aula e unidades móveis do Senai, bem como as unidades móveis do Sesi. O projeto, que será lançado oficialmente em maio como parte do calendário de ações do Mês da Indústria, precisará do apoio das lideranças dos municípios contemplados para que atuem como mobilizadores, fazendo a interlocução com os moradores interessados em se capacitar para o mercado de trabalho.

