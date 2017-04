Longen inicia por Três Lagoas entrega de 3 mil mochilas para alunos das escolas do Sesi

O presidente da Fiems, Sérgio Longen, iniciou, nesta quarta-feira (19/04), pela Escola do Sesi de Três Lagoas, a entrega de 3 mil mochilas personalizadas com a logomarca da entidade para os alunos da Rede Sesi de Educação em Mato Grosso do Sul. Na unidade escolar do município, ele entregou 900 mochilas aos estudantes e a iniciativa marca uma nova etapa de aproximação da Diretoria da Fiems com a comunidade.

A entrega das mochilas pegou os alunos de surpresa e, para aumentar ainda mais o suspense, Sérgio Longen entregou apenas uma para cada representante das salas escolhidos por terem se destacado nos estudos. Somente no fim do evento foi anunciada a entrega de uma mochila para cada um dos 900 alunos e para cada membro do corpo docente.

“Além disso, no próximo ano, vamos sortear 100 tablets entre os alunos que alcançarem as melhores notas e não tiverem faltas”, anunciou o presidente da Fiems, causando êxtase entre os estudantes. Para o superintendente do Sesi, Bergson Amarilla, a unidade de Três Lagoas, principal polo industrial do Estado, tem obrigação de primar pela excelência na educação, na pesquisa e no atendimento aos empresários. “A iniciativa de promover o desenvolvimento regional deve servir de exemplo para o Brasil”, frisou.

Alegria geral

O aluno Lucas Campos, da 3ª série do Ensino Médio, foi um dos escolhidos para receber a mochila publicamente. Surpreso pelo reconhecimento, disse que têm se esforçado muito por querer cursar Arquitetura e Urbanismo. “Sei que é um curso concorrido, por isso me dedico bastante aos estudos. Esse reconhecimento da escola me deixou ainda mais animado, sem dúvida”, afirmou.

A estudante Maria Eduarda Brandão, aluna do 6º ano do Ensino Fundamental, falou que a mochila é tão bonita que está até com dó de usar. “Ganhei uma mochila da minha mãe no início do ano e estou querendo guardar essa para usar só no ano que vem. Mas não sei se vou resistir”, declarou entusiasmada.

Já o pequeno Vinicius Paulino, do 4º ano do Ensino Fundamental, não via a hora de correr para a sala de aula e acomodar os materiais na mochila nova. “Também ganhei mochila da minha mãe, mas essa é muito mais bonita. Vou trocar agora mesmo”, garantiu.

O professor de Física e articulador do time de Robótica, Reginaldo Rossi Pipi, dá aula na Escola do Sesi há um ano e meio e sentiu-se lisonjeado em receber a mochila em nome dos demais professores. “Nesse tempo tive a oportunidade de vivenciar a evolução da escola, a mudança para a nova sede. Ter à nossa disposição uma estrutura como essa nos faz até vir trabalhar mais animados”, relatou.

O evento também reuniu pais de alunos e para Andreia Reis, que tem filha no 5º ano do Ensino Fundamental, Três Lagoas merecia uma escola de primeiro mundo como a do Sesi. “Meu marido e eu somos industriários, da área de Engenharia de Produção, e já rodamos o Brasil trabalhando, da Bahia até chegar aqui. Nossa filha já estudou em outras escolas do Sesi e posso afirmar com propriedade que a de Três Lagoas é fantástica, da estrutura à equipe pedagógica”, elogiou.

