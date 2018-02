Lixo e entulhos voltam a compor cenário do bairro Aero Rancho em Campo Grande

Maksoud lembra ainda que a Comunidade Santa Edwirges realiza trabalho assistencial com crianças e adolescentes da região do Aero Rancho, expostos à situação - Foto: Lucas Janot

Áreas públicas, praças e terrenos do Bairro Aero Rancho, região do Anhanduizinho, em Campo Grande, voltaram a servir de abrigo para lixo e entulho. De acordo com moradores, o problema é antigo na região e a preocupação é de que o lixo possa servir como criadouro do mosquito Aedes aegypti – transmissor da dengue, zika vírus e chikungunya.

Dados do último boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), atualizados em janeiro deste ano, revelam que mais de 2.500 casos de dengue, 165 de zikavirus e 117 de chikungunya foram notificados nos últimos 12 meses em Campo Grande.

A preocupação dos moradores e autoridades de saúde é para que não se repita o quadro do ano anterior, quando foram registradas 4.518 notificações de dengue, com 275 casos confirmados e duas mortes por conta da doença; 458 casos de zikavirus, com seis confirmações da doença e 62 notificações de chikungunya.

Área localizada no entorno da Igreja Comunidade Santa Edwirges, localizada na Avenida Aziz Salamene, por exemplo, abriga grande quantidade de entulhos, mato alto e lixo. A reivindicação dos moradores tornou-se objeto de um pedido de providências encaminhado em caráter emergencial para a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Sisep), nesta terça-feira (6).

O vereador William Maksoud (PMN) abordou o assunto durante a primeira sessão ordinária da Câmara Municipal, em 2018, que marcou a retomada dos trabalhos do Legislativo.

“Entendemos que o Executivo tem muitas atribuições, mas certas situações são extremamente necessárias para o bem estar da população e tenho certeza de que seremos atendidos”, comenta o parlamentar.

Maksoud lembra ainda que a Comunidade Santa Edwirges realiza trabalho assistencial com crianças e adolescentes da região do Aero Rancho, expostos à situação.

Regulamentação – Em junho do ano passado, a Prefeitura de Campo Grande publicou decreto que regulamenta projetos de gerenciamento de resíduos da construção civil e criação da rede de pontos de entrega para pequenos volumes - denominados ecopontos - e de áreas para recepção de grandes volumes, como sofás e fogões, comumente encontrados em meio aos entulhos.

O decreto publicado no Diogrande (Diário Oficial de Campo Grande) também ordena o uso e estacionamento de caçambas e o transporte de resíduos da construção civil e resíduos volumosos, conhecido como poda de arvores e restos de limpeza de terreno. A prefeitura autoriza o uso de materiais reciclados em obras e serviços públicos e um Núcleo Permanente de Gestão.