Escolagov promove live sobre inteligência emocional

Os pilares emocionais e o gerenciamento de emoções também integram o cronograma da live que será aberta a servidores públicos estaduais e demais profissionais que queiram conhecer mais sobre o assunto - Foto: Ilustração

A Escolagov promove no dia 15 de julho, às 15h, a live “Inteligência Emocional e Gerenciamento de Emoções”, comandada pela coach e servidora pública Karine Godoy e a diretora de Educação Continuada da Fundação, Silvana Marchini Coelho. Primeira live produzida pela Escolagov, a iniciativa tem como proposta, ajudar as pessoas a identificar e lidar com as próprias emoções em tempos de pandemia.

“Atualmente o mundo veem passando por um período de confinamento e isolamento social forçado, causado pela Covid-19. Com isso, a capacidade de resiliência e adaptação estão sendo colocadas em prova”, avalia a coach Karine Godoy ao justificar a importância de desenvolver habilidades emocionais durante esse período.

Os pilares emocionais e o gerenciamento de emoções também integram o cronograma da live que será aberta a servidores públicos estaduais e demais profissionais que queiram conhecer mais sobre o assunto. “A quarentena nos possibilitou adquirir novos conhecimentos e habilidades, por isso nossa proposta de um bate-papo com informação de qualidade através dessa live”, reforça Silvana Marchini Coelho, da Escolagov.

