Live sobre ações da PGE durante a pandemia será realizada nesta terça-feira

Pensando nisso, o Instituto de Direito Administrativo de Mato Grosso do Sul (Idams) realiza nesta terça-feira (26.5), às 19h (horário local) a live: “Atuação da PGE/MS durante a Pandemia da Covid-19” com a participação da procuradora-Geral do Estado, Fabíola Marquetti Sanches Rahim.

Sobre o bate-papo de logo mais, ela afirma que “é importantíssimo criarmos aqui no Estado a cultura de estudar o Direito Administrativo e, neste momento em especial, a abertura para discutir a advocacia pública é um espaço extremamente essencial para esclarecer as ações que estamos executando no combate a essa pandemia em Mato Grosso do Sul. É um momento ímpar que nos deixa agradecidos, pela oportunidade oferecida pelo Idams, em expor as ações desempenhadas pelos procuradores do Estado”.

A mediação do evento ficará por conta do advogado administrativista e presidente do Idams, João Paulo Lacerda da Silva. Ele também é conselheiro do Instituto Brasileiro de Direito Administrativo (IBDA). Os interessados em acompanhar a conversa é só acessar o endereço no Instagram @_IDAMS.