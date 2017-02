Leitão no Rolete é atração do CTG Farroupilha neste domingo

Já estão reservados 12 leitões pesando no máximo 35 quilos, informa a presidente do CTG, Sirlei Golin Brustolin, além de frango assado para aquelas pessoas que não consomem carne suína / Divulgação

Leitão assado lentamente no espeto giratório, com a pele a pururuca, junta-se a um ambiente agradável que mais parece a varanda da casa da família, bebida gelada, boa música e muita descontração. Está pronta a festa do Leitão no Rolete do CTG Farroupilha que acontece neste domingo (19), marcando o início das atividades do centro neste ano.

Já estão reservados 12 leitões pesando no máximo 35 quilos, informa a presidente do CTG, Sirlei Golin Brustolin, além de frango assado para aquelas pessoas que não consomem carne suína, os acompanhamentos de sempre como arroz, farofa, salada, mandioca, cerveja gelada, vinho, refrigerantes, água e doces. E à tarde bailão com o Grupo Rancho Grande, além de apresentações artísticas tradicionais.

Sirlei Golin aconselha as pessoas interessadas a adquirir com antecedência os ingressos devido à grande procura e à limitação do espaço. "Se vendermos todos os convites antecipadamente não teremos portaria. Por isso é bom se precaver. Infelizmente temos limite e já aconteceu outras vezes de sermos obrigados a pedir a compreensão das pessoas e recusar o ingresso porque o salão já estava superlotado", alertou.

Serviço:

O CTG Farroupilha está localizado na rua Heráclito Figueiredo (prolongamento da Ernesto Geisel), 930, após o pontilhão da Avenida Mascarenhas de Moraes. O convite para a festa do Leitão no Rolete custa R$ 30,00, podendo ser adquirido na portaria ou antecipadamente pelos telefones: 67 99983-5810, 99125-6868, 3022-6868 e 98215-1530. Crianças até 7 anos não pagam, de 7 a 12 anos pagam meio ingresso. O almoço será servido das 11h30 às 14h, o CTG fornece pratos e talheres. Mais informações pelo telefone (67) 99915-4136 ou (67) 99983-5810.

Veja Também

Comentários