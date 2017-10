Leilão no dia 17 de novembro beneficia crianças em vulnerabilidade social

A ação social - mais um projeto do grupo Somos Anjos da Guarda - espera o apoio da sociedade / Divulgação

O Cotolengo é uma entidade que atende crianças carentes com deficiência mental e a Criança Feliz apoia e alimenta mais de 100 crianças, filhos dos remanescentes do antigo lixão, que vivem em situação de extrema pobreza.

A ação social Leilão e Bazar dos Anjos - mais um projeto do grupo Somos Anjos da Guarda - espera o apoio da sociedade.

“Somos vizinhos da desigualdade, somos espectadores da vulnerabilidade, mas o que engrandece é que somos parceiros na generosidade. Com esta certeza trabalhamos, mesmo que de forma pontual, por um mundo mais justo, planejando ações para atender crianças e adolescentes em situação de risco – resume a coordenação da Associação Somos Anjos da Guarda.

SERVIÇO:

“Leilão e Bazar dos Anjos”

17 de novembro de 2017, sexta-feira - 19 horas

Local: Tatersal Fabio Zahran, Parque de Exposições da Acrissul.

O que será o evento: “O Leilão e o Bazar dos Anjos” será realizado com trabalhos produzidos em uma oficina de Artesanato montada pelas integrantes do “Grupo Somos Anjos da Guarda”, e com doações de Animais, Objetos e Serviços vindas de amigos, parceiros e entidades que se identifiquem com o projeto e objetivos do trabalho desenvolvido.

Facebook – Somos Anjos da Guarda -

telefones: (67) – 99907 2597 – (67) 99981 1515 – (67) 999851935.