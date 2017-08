Associação de Pais e Mestres lança novo manual educacional

“A APM tem um elo entre a comunidade e o poder público e tem um papel fundamental para o sucesso e a elevação do sistema educacional", afirmou Marquinhos Trad / Divulgação

O prefeito Marquinhos Trad e a secretária de Educação, Ilza Mateus, reuniram mais de 600 pessoas, entre diretores de escolas, professores da Rede Municipal de Ensino e pais de alunos na Câmara Municipal de Campo Grande para o lançamento do novo Manual de Orientações e Sugestões para a Associação de Pais e Mestres (APM).

Durante o evento o prefeito destacou que a Associação tem grande importância e remete a família como o ponto fundamental para que o Poder Público consiga alcançar seus objetivos.

“A APM tem um elo entre a comunidade e o poder público e tem um papel fundamental para o sucesso e a elevação do sistema educacional. Cada vez que há envolvimento da população vai ter desenvolvimento da gestão porque ninguém governa sozinho”, declarou.

Para a Secretaria Municipal de Educação Ilza Mateus, a grande presença de comunidade escolar reflete na atenção dos pais quanto ao que a escola esta oferecendo aos seus filhos.

“Se os pais vieram para prestigiar e receber um exemplar do manual neste evento, significa que os pais se preocupam e querem saber como esta a educação dos filhos, como a escola esta trabalhando e administrando”, ressaltou Ilza Mateus.

A palestrante Maria Espindola acredita que a escola tem que funcionar democraticamente junto com o poder público, pais e alunos, garantindo o que está previsto em lei.

“A gestão democrática da educação precisa trazer o pai para dentro da escola com o objetivo de trazer uma educação de boa qualidade. A gestão democrática esta ancorada em vários princípios legais e isso está na Constituição”, pontuou.

O empresário reflorestador, pai de aluno e presidente da APM da Escola Municipal Kamé Adania, Aurinío Pedroso dos Santos, explica que os pais estão mais participativos na escola.

“Hoje está surgindo interesse da comunidade e dos pais para seguir ou mesmo até questionar e sugerir algo a mais para a escola. Aurinío acredita que a melhoria do aluno na escola também reflete no lar.

O manual foi desenvolvido pela Superintendência de Gestão e Normas da Semed e tem o objetivo de orientar quanto às atribuições das associações dentro das unidades escolares e de que forma elas devem executar as ações.

Constituição da APM

A APM constitui-se em um grupo formado por representantes da comunidade, direção, corpo docente e funcionários técnico-administrativos da escola, visando promover a integração das instituições escolares, familiar e comunidade e não possui fins lucrativos e representa os interesses dos profissionais de educação e dos pais.

As associações são instituições registradas em cartório com estatuto próprio e os membros são eleitos em assembleias gerais, conforme chapas que concorrem compostas de direção e de conselhos.

A criação da APM está prevista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação pelo artigo 14. Está prevista também no PNE – Plano Nacional de Educação.

Serão distribuídos 500 exemplares no lançamento, incluindo presidentes das APMs, diretores escolares e técnicos da Semed, que assistem os trabalhos dos gestores escolares.

Formação

A formação para os membros das APMs na Reme e acontecerá nos dias 18 e 21 agosto. A capacitação acontecerá no auditório do Espaço de Formação “Lúdio Martins Coelho”, na Semed, das 18 às 20 horas.

O objetivo é envolver todos os segmentos da APM na elaboração dos trabalhos, observando o Estatuto Próprio e Proposta Política Pedagógica da escola, além de melhorar a adequação dos recursos à realidade escolar, conforme exigências específicas de cada recurso.

Os integrantes também conhecerão o estatuto próprio da APM em consonância com o projeto político pedagógico da escola, podendo colaborar com a aprendizagem do aluno envolvendo os pais nesse processo.

A expectativa é atender mais de 500 participantes nos dois dias de formação.

