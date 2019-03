Lançamento de programa busca integrar usuários da assistência social ao mundo trabalho

A Assistência Social, como garantidora de direitos e promotora do acesso a outras políticas públicas, visa a aproximação dos seus usuários do conjunto de estratégias de inclusão e acesso ao mundo do trabalho - Foto: Divulgação

Encontrar uma nova oportunidade no mercado de trabalho, ou ainda, ter um caminho a seguir e saber como se aproximar de uma porta de emprego que pode transformar várias realidades dentro do núcleo familiar. Neste sentido que a titular da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), Elisa Cleia Nobre, participou ontem (20/3), em Sidrolândia, do lançamento do Programa Acessuas Trabalho – administrado pela prefeitura do município e que visa atender mais de 1 mil pessoas.

O Programa de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho (Acessuas Trabalho) busca a autonomia das famílias usuárias da Política de Assistência Social, por meio da integração ao mundo do trabalho. A iniciativa, presente em 27 municípios de MS, faz parte de um conjunto de ações de articulação de políticas públicas e de mobilização, encaminhamento e acompanhamento de pessoas em situação de vulnerabilidade e/ou risco social para acesso a oportunidades afeitas ao trabalho e emprego.

“Sem dúvida é uma oportunidade que marcará a realidade de muitas pessoas na cidade. Participar das oficinas, interagir, e ainda saber que há uma oportunidade de ir além, são sentimentos que serão fortalecidos em todos que participarem do Acessuas Trabalho aqui em Sidrolândia. Parabéns aos envolvidos e a toda equipe da Secretaria de Assistência Social por acreditarem e viabilizarem novas oportunidades para essa parcela da população”, ressaltou a secretária da Sedhast.

As oficinas do programa serão divididas em duas etapas, sendo cada etapa com 20 turmas de 25 alunos cada. Cada turma contará com seis oficinas e ainda visitas in loco aos espaços de trabalho dentro do município. O prefeito de Sidrolândia, Marcelo Ascoli, também enalteceu o importante papel do programa e enfatizou a parceria com a Sedhast, que em sua visão é de extrema importância e tem trazido bons resultados para o município.

É papel da Sedhast, dentro do Programa Acessuas Trabalho, ações como apoiar tecnicamente os municípios, principalmente em relação à articulação com os diversos setores e políticas, bem como realizar as articulações necessárias com as demais políticas setoriais, e ainda acompanhar e monitorar execução do Programa.

A superintendente da Política de Assistência Social da Sedhast, Salette Marinho de Sá, vereadores da cidade e representante do legislativo estadual também participaram do lançamento do programa, ocorrido no Centro de Multiuso da cidade.

Assistência Social e o mercado de trabalho

A Assistência Social, como garantidora de direitos e promotora do acesso a outras políticas públicas, visa a aproximação dos seus usuários do conjunto de estratégias de inclusão e acesso ao mundo do trabalho, por meio da articulação intersetorial e institucional nos territórios, desenvolvidas pelos CRAS e outras unidades socioassistenciais.

A promoção de ações que possibilitam a inserção de indivíduos no mercado de trabalho, proporcionando trabalho e renda, é fundamental para o processo de autonomia pessoal e social dos seus usuários.

O SUAS é o sistema público que organiza, de forma descentralizada, os serviços e ações socioassistenciais no Brasil, em dois níveis de proteção social: a Proteção Social Básica e a Proteção Social Especial (de Média e Alta Complexidade).