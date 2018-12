Cerimônia lança obra de construção da sede da Associação de Assistência aos Condenados na Capital

O Des. Ruy Celso Barbosa Florence, coordenador do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (NUPEMEC) e um dos principais incentivadores da APAC, garantiu que a partir de hoje começam os trabalhos para a construção do prédio - Foto: Divulgação

Na manhã desta sexta-feira (14), foi realizada a solenidade de lançamento da pedra fundamental da Associação de Proteção e Assistência aos Condenados (APAC), no terreno onde será construída a sede da associação, com a presença de diversas autoridades dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário.

A APAC nasceu em 1972, na cidade de São José dos Campos (SP), e hoje está presente em vários estados brasileiros e até no exterior. O objetivo de uma APAC é humanizar as prisões, melhorando as condições dos presídios e da vida dos encarcerados.

Durante a abertura, a defensora pública aposentada Helita Barbosa Serejo Lemos Fontão, presidente da APAC, disse que o lançamento é a realização de um sonho, pois desde a infância sonhava em fazer justiça. Ele externou sua admiração pelo Des. Ruy Celso Barbosa Florence e sua gratidão por ter sido convidada para representar a associação. "Quando o desembargador me convidou, fiquei imensamente grata e emocionada, pois esse será o primeiro passo para tornar os detentos pessoas melhores".

Helita afirmou ainda que quer fazer da sede da associação uma das maiores do Brasil, tendo em vista que, com isso, é possível tornar o país um lugar melhor. "Não vamos medir esforços para conseguir verbae e parcerias que possam agilizar a obra, para que, assim, possamos colaborar para um Brasil mias seguro e honesto", finalizou.

O Des. Ruy Celso Barbosa Florence, coordenador do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (NUPEMEC) e um dos principais incentivadores da APAC, garantiu que a partir de hoje começam os trabalhos para a construção do prédio. O magistrado asseverou que será feito ao Ministério da Justiça um pedido de viabilização da verba necessária e, caso não se consiga o suficiente, serão feitas parcerias privadas com empresas, ONGs e pessoas da sociedade que se comprometam a contribuir.

"Assim que eu me interessei pela APAC, convidei o juiz Mário José Esbalqueiro Jr, da 2ª Vara de Execução Penal de Campo Grande, e começamos a trabalhar. O projeto de construção foi enviado para a Câmara Municipal e aprovado em menos de uma semana, por unanimidade. Nosso prefeito Marquinhos Trad acelerou o processo e hoje estamos aqui realizando um sonho", destacou Ruy Celso.

De acordo com o prefeito de Campo Grande, Marcos Marcelo Trad, que também esteve na solenidade, a partir da construção da APAC será possível formar pessoas de princípios. "Será uma saída para os detentos, uma tentativa de ressocialização que pode mudar a vida de cada um deles", declarou.

Além das autoridades já citadas, estiveram presentes o juiz Mário José Esbalqueiro Jr., o vereador André Salineiro, o padre Alex Messias da Silva, o arcebispo Dom Dimas Lara Barbosa e o diretor-presidente da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) Aud Chaves de Oliveira, representando o governador Reinaldo Azambuja.