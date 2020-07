Laboratório de MS integra programação de maior evento tecnológico do mundo

Living Lab promove a inovação em MS - (Foto: Living Lab/arquivo)

O Living Lab, laboratório de inovação iniciado pelo Sebrae/MS em parceria com instituições públicas e privadas, será o tema de um bate-papo da “Campus Party”, considerado o maior evento tecnológico do mundo. Em 2020, a programação acontece de 9 a 11 de julho, pela primeira vez 100% online e simultânea em mais de 30 países.



Na edição do evento em Portugal, a gerente do Living Lab/MS, Leandra Costa, participará da mesa “Living Lab como agente transformador na região Centro-Oeste brasileira”, que contará ainda com a fundadora da Digna Engenharia, Evelin Melo e o representante da Mooai Brasil, Marcelo Siqueira. As duas empresas são startups, fundadas em Campo Grande com atuação nacional.



“O Campus Party é um dos maiores eventos de inovação, e há possibilidades de conectar com negócios do mundo todo, de obter insights que podem ajudar todos os tipos de negócios. Termos cases de Mato Grosso do Sul em um evento internacional amplia a nossa atuação e converge com a temática da internacionalização”, acredita a gerente.



Segundo ela, o Living Lab MS é um ambiente que visa o desenvolvimento de startups em Campo Grande, estimulando o ecossistema de empresas que tenham como base inovação e tecnologia, promovendo modelos de negócios escaláveis. “É um hub definido como um espaço colaborativo para a promoção de conexões entre diferentes parceiros e a comunidade sul-mato-grossense”.



Campus Party 2020

O tema do Campus Party 2020 é Reboot the Planet (em tradução livre, “Reiniciar o Planeta”), que promove uma imersão na temática visando estimular profissionais, estudantes e pesquisadores, no intuito de criar soluções tecnológicas para determinados problemas. A programação inclui três dias de experiências ao vivo e sob demanda, com oradores nacionais e internacionais.



Ao se inscrever, o participante poderá acompanhar o conteúdo de toda a programação, que passam por temas como Green Deal (energia limpa e sustentável), Joy of Live (entretenimento digital), Living Better (saúde e ciência), New Horizons (educação e cidades inteligentes) e Work Life (emprego e economia). As inscrições são gratuitas, e devem ser feitas no site oficial.