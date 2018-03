Kassab apresenta Internet Para Todos para prefeitos paulistas

O satélite recebeu R$ 3 bilhões em investimentos - Foto: TVPrefeito

O ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, apresentou hoje (5) o Programa Internet Para Todos para prefeitos da região do Vale do Ribeira, no interior de São Paulo. A iniciativa pretende levar conectividade a localidades que ainda não têm acesso à banda larga. A internet vai ser fornecida pelo Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas (SGDC), lançado ao espaço em maio de 2017.

Serão firmados convênios com prefeituras para instalação de antenas que viabilizarão o acesso. O ministério informou que os primeiros acordos serão assinados em 12 de março em evento no Palácio do Planalto.

Kassab disse durante a reunião com os prefeitos que os primeiros municípios que aderirem ao programa terão as antenas instaladas no mês de maio, segundo informações da assessoria de imprensa do órgão. O ministério informou ainda que não há custo para as prefeituras.

O satélite recebeu R$ 3 bilhões em investimentos. Além dos convênios para acesso à banda larga, ele será usado pelo Ministério da Defesa para monitorar as fronteiras brasileiras; pelo Ministério da Educação para conectar escolas públicas à internet e pelo Ministério da Saúde para implantar banda larga em hospitais e postos de saúde.