Uma liminar foi concedida no início da tarde pelo juiz José Henrique Prescendo, da 22ª Vara Cível de São Paulo, a pedido do Ministério Público Federal, que no início do mês ajuizou uma ação contra resolução da Agência Nacional de Avião Civil (Anac) que prevê a taxação das bagagens.

Na Ação Civil Pública, o MPF alega que a cobrança fere os direitos do consumidor e levará à piora dos serviços prestados pelas companhias. A cobrança iria começar a ser feita a partir desta terça-feira.

Veja Também

Comentários