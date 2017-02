Justiça mantém prescrição de dívida de R$ 1,2 milhão em crédito rural

É de cinco anos o prazo prescricional para ajuizamento da execução fiscal de dívida ativa proveniente dos contratos de financiamento do setor agropecuário, devendo os créditos prescritos ser declarados extintos e as hipotecas canceladas.

A Terceira Turma do TRF-3 (Tribunal Regional Federal da 3ª Região) manteve decisão de primeira instância que declarou, a pedido do executado, prescrita dívida de produtor rural oriunda de crédito rural, de R$ 1,2 milhão em 2012, cedida pelo Banco do Brasil à União.

Segundo precedentes do STJ, ao crédito rural cujo contrato tenha sido celebrado na vigência do Código Civil de 1916, aplica-se o prazo prescricional de 20 anos, a contar da data do vencimento (artigo 177 do Código Civil/16). Quanto ao crédito rural cujo contrato tenha sido celebrado na vigência do Código Civil de 2002, aplica-se o prazo prescricional de cinco anos (artigo 206, parágrafo 5º, inciso I, do código). No caso recentemente decidido, aplicou-se a exceção prevista na regra de transição do artigo 2.028 do CC/2002, pois, embora contratado o empréstimo antes da vigência do referido Código, a dívida venceu em 2006, não tendo transcorrido, até a sua entrada em vigor, mais da metade do prazo estabelecido na lei revogada, de modo que aplicável o prazo prescricional de 5 anos.

A execução fiscal do produtor rural foi ajuizada em novembro de 2012 e o despacho foi proferido em abril de 2013, tendo sido alcançado pela prescrição, haja vista que o vencimento do débito era em 2006 e, ao contrário do que a União vinha alegando, o TRF-3 entendeu, ao acolher a tese do executado, ser inaplicável ao caso a Lei 11.775/2008 (Lei de reestruturação de dívidas do agronegócio), que havia suspendido o prazo para se executar a dívida.

O advogado do produtor rural, Coraldino Sanches Filho, explica que esta norma suspensiva não se aplica no caso: “a suspensão da prescrição só incidiria, segundo a lei, aos créditos rurais inscritos em dívida ativa até 31 de outubro de 2010, mediante adesão formal do devedor. Dessa forma, como estas duas condições não foram satisfeitas, a dívida, cujo vencimento se deu em outubro de 2006, já se encontrava prescrita no momento em que se propôs a ação”. Muito embora a União ainda tenha sustentado nos autos que resoluções do Banco Central teriam suspendido o prazo prescricional, o TRF-3, acolhendo o entendimento do Executado, decidiu que “A tese apresentada pela União não se sustenta”, afinal, “tratando-se de prazo prescricional previsto em lei, no caso o Código Civil, eventual causa suspensiva haveria de estar prevista em lei, não havendo validamente se falar em suspensão decorrente de mera interpretação de norma infralegal”.

A prescrição, que corresponde a perda de um direito de exigir de outrem um determinado comportamento, é um instituto que tem por finalidade a estabilização nas relações jurídicas, de modo a evitar que inércia do credor perpetue uma situação de instabilidade e insegurança entre as partes.

Além da questão da prescrição, que, no caso, resultou na extinção do próprio débito e no levantamento das garantias oferecidas ao banco, um dos aspectos mais controvertidos quando se discute a questão das dívidas do setor rural refere-se a eventuais excessos do Banco do Brasil na evolução da dívida até a sua efetiva transferência para a União (contratos securitizados ou alongados). Isto tem levado os produtores ao ajuizamento de ações judiciais para apurar o verdadeiro débito, quando ainda existente.

De acordo com Sanches Filho, inúmeros produtores rurais que tiveram suas dívidas inscritas após 31 de outubro de 2010 ou que não fizeram adesão formal à reestruturação regulada pela a Lei 11.775/2008 vêm sendo cobrados injustamente por débitos que já prescreveram e que devem ser declarados extintos, inclusive com o cancelamento das hipotecas que garantiam os empréstimos correspondentes.

