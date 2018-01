Justiça Itinerante retoma atendimento em Campo Grande na próxima segunda-feira

- Ilustração

Após o período de recesso de fim de ano, os serviços oferecidos pela Justiça Itinerante em Campo Grande retornam na segunda-feira (15). As unidades estarão nos bairros São Conrado, Santa Emília, Buriti, Caiobá, União, Oliveira, Santo Amaro, Vila Almeida, Sílvia Regina e Coophatrabalho, segundo o Tribunal de Justiça.

Os interessados em saber mais sobre as datas e locais de atendimento, podem acessar o link http://www.tjms.jus.br/consultas/justica_itinerante.php, onde está disponível o calendário completo do primeiro semestre de 2018.

Sob o comando do juiz Cezar Luiz Miozzo, o serviço percorre os bairros afastados do Centro e com grande número de moradores. Todo o atendimento prestado é gratuito.

A Justiça Itinerante é competente para conciliar, processar e julgar causas cíveis de menor complexidade, cujo valor não exceda 40 salários-mínimos, bem como as causas relativas a direito de família.