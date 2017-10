Justiça Federal de Campo Grande realiza leilão

Os lances online podem ser realizados de qualquer lugar do país pelo site www.leiloesjudiciais.com.br/ms - Ilustração

A Justiça Federal de Campo Grande em conjunto com a leiloeira oficial Maria Fixer realizam leilão presencial e eletrônico no dia 27 de outubro de 2017, a partir das 09:00 horas, na Justiça Federal e com a possibilidade de lances online de qualquer lugar do país pelo site www.leiloesjudiciais.com.br/ms.

No evento, serão leiloados Fazenda com 196 hectares com casa, edícula, piscina, barracões, curral, mngueira, terreiros para secagem de café, represas e minas d'agua, localizada em Primeiro de Maio/PR e veículos. Interessados podem obter informações mais detalhadas pelo sitewww.leiloesjudiciais.com.br/ms ou então pelo 0800-707-9272.