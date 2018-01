Justiça Eleitoral realiza até 2 de fevereiro atendimento itinerante nas Moreninhas

Até o dia 18 de março todos os eleitores da Capital devem realizar o procedimento - Arquivo

O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) está com um posto itinerante de atendimento aos eleitores do bairro Moreninhas e região, instalado na Escola Estadual Professora Maria de Lourdes Widal Roma.

Os atendimentos vão até dia 2 de fevereiro e serão realizados por ordem de chegada, das 8h às 17h, sem horário de almoço. Foram montados 10 guichês, com capacidade para atender até 400 eleitores diariamente.

Para realizar o procedimento, o eleitor deve levar cópia e original de um documento oficial de identificação com foto e original do comprovante de residência atualizado. Homens maiores de 18 anos que irão tirar o título pela primeira vez, devem também apresentar o comprovante de quitação do serviço militar, com cópia.

A Escola Estadual Professora Maria de Lourdes Widal Roma fica na Rua Anaca, 780 -Moreninha III.

Até o dia 18 de março todos os eleitores da Capital devem realizar o procedimento, para que não tenha o título cancelado.