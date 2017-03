Justiça do Trabalho de Mato Grosso do Sul recebe ministro do TST

O Ministro Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, Renato de Lacerda Paiva, vai realizar Correição Ordinária no Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região, a partir da próxima segunda-feira (6). A correição ocorrerá ao longo da semana, terminando na sexta-feira (10).



No primeiro dia, o Ministro do TST vai se reunir com o Presidente do TRT/MS, Desembargador João de Deus Gomes de Souza, e os diretores da instituição. Na terça-feira (7), Renato Paiva estará à disposição do público (advogados, representantes de sindicatos, entre outros), mediante prévio agendamento. Durante a semana, o Ministro também se reunirá com juízes e desembargadores.



A Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho é órgão da estrutura da Justiça do Trabalho incumbido da fiscalização, disciplina e orientação administrativa dos TRTs, seus juízes e serviços judiciários. A atividade correicional tem como objetivo prevenir falhas, coibir omissões quanto a deveres, abusos e práticas nocivas aos interesses institucionais e dos jurisdicionados, aprimorar e uniformizar os procedimentos e serviços judiciários, zelar pela boa ordem processual, eficiência, qualidade e celeridade dos serviços judiciários e da atividade de magistrados e servidores.



A organização e o funcionamento da Corregedoria regem-se pelo disposto em seu Regimento Interno. Compete ao Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho exercer funções de inspeção permanente ou periódica, ordinária ou extraordinária, geral ou parcial sobre os serviços judiciários de segundo grau da Justiça do Trabalho, além de decidir Pedidos de Providência e Correições Parciais contra atos atentatórios à boa ordem processuais praticados por magistrados dos Tribunais Regionais do Trabalho.

Veja Também

Comentários