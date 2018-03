Justiça do Trabalho adere à campanha Abril Verde

A competência para processar e julgar as ações reparatórias de danos patrimoniais e morais decorrentes deste tipo de acidente é da Justiça do Trabalho - Foto: Justiça do Trabalho TRT-MS

O Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região vai participar das ações do Movimento Abril Verde, campanha de âmbito nacional que tem como objetivo conscientizar e incentivar medidas que promovam a redução do número de acidentes do trabalho no país.

Nessa sexta-feira (9), o Juiz do Trabalho Márcio Alexandre da Silva – que também é Gestor Regional do Programa Trabalho Seguro, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT) – participou de reuniões com representantes do Ministério Público do Trabalho, SESI e Sindicato dos Trabalhadores na Área de Enfermagem de Mato Grosso do Sul, além de servidores do TRT/MS para discutir as ações que serão implementadas ao longo do mês.





“Nós estamos prevendo a iluminação de prédios públicos com a cor verde que simboliza a segurança e o Movimento Abril Verde, que ainda é pouco conhecido; oferecer aos servidores e juízes uma palestra relacionada à prevenção de acidentes e adoecimento dentro do Tribunal; e para o público externo ações junto a serrarias de Ribas do Rio Pardo e Água Clara com visitas técnicas e esclarecimento de empregados e patrões sobre a necessidade de prevenção; também junto à categoria de enfermagem – que é uma das que mais sofre acidentes de trabalho em Mato Grosso do Sul – faremos uma palestra aos profissionais e uma visita técnica na Santa Casa de Campo Grande”, pontua o juiz Márcio Alexandre.

O Brasil registra anualmente mais de 700 mil acidentes de trabalho. A competência para processar e julgar as ações reparatórias de danos patrimoniais e morais decorrentes deste tipo de acidente é da Justiça do Trabalho. “A Justiça do Trabalho entendeu que além de condenar as empresas que desrespeitam as leis ela também pode participar da prevenção como, por exemplo, o Abril Verde. É um movimento que deve ser permanente e realizado ao longo do ano, mas que tem abril como mês simbólico”, esclarece o magistrado.

Mobilização

O mês de abril foi escolhido por concentrar duas datas importantes relacionadas ao assunto: 7 de abril, Dia Mundial da Saúde, e 28 de abril, Dia Mundial em Memória das Vítimas de Acidentes do Trabalho.

Criado em 2014, pelo Sindicato dos Técnicos de Segurança do Estado do Paraná, o Movimento Abril Verde tem como intuito trazer à sociedade a questão da segurança e saúde do trabalhador brasileiro, com o objetivo maior de reduzir os acidentes de trabalho e os agravos à saúde do trabalhador, mobilizando a sociedade, órgãos de governos, empresas, entidades de classe, associações, federações e sociedade civil organizada para alertar sobre os problemas que ocorrem no mundo do trabalho.

Trabalho Seguro

Instituído pelo CSJT em 2012, o Programa Trabalho Seguro tem implementado medidas buscando contribuir diretamente para a redução de acidentes de trabalho e valorização da saúde e da vida dos trabalhadores. O Programa volta-se a promover a articulação entre instituições públicas federais, estaduais e municipais e aproximar-se aos atores da sociedade civil, tais como empregados, empregadores, sindicatos, Comissões Internas de Prevenção de Acidentes (CIPAs), instituições de pesquisa e ensino, promovendo a conscientização da importância do tema e contribuindo para o desenvolvimento de uma cultura de prevenção de acidentes de trabalho.