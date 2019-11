Justiça determina que alunos de 4 a 17 anos da rede pública estudem perto de casa

Ocorre que, em muitos casos, a vaga é deferida em escola diversa das optadas, o que vem ocasionando em muitas situações a evasão escolar, havendo um número indeterminado e expressivo de casos nessa situação - Foto: Divulgação

O Ministério Público do MS, determinou que o Estado ofereça regularmente vagas aos estudantes matriculados, entre 4 a 17 anos, em escolas próximas às suas residências, dentre uma das três indicadas junto à Central de Matrículas.

De acordo com os autos, dezenas de pais de alunos (crianças e adolescentes entre 4 a 17 anos de idade), usuários da rede pública de ensino de Dourados, não estariam conseguindo vaga para a educação obrigatória básica em escolas próximas às suas residências.

Os requerimentos de matrículas são formulados pelos pais, por meio da Central de Matrículas, para vaga na rede estadual e municipal de ensino, existindo um coordenador estadual e outro municipal no referido órgão. Os pais indicam três opções de escolas, por ordem de preferência, onde pretendem que o menor estude, a fim de evitar a matrícula em estabelecimento distante da residência.

Ocorre que, em muitos casos, a vaga é deferida em escola diversa das optadas, o que vem ocasionando em muitas situações a evasão escolar, havendo um número indeterminado e expressivo de casos nessa situação.

Irresignado com a decisão, o Estado de Mato Grosso do Sul interpôs recurso de Apelação, que foi improvido pela 5ª Câmara do Tribunal de Justiça de MS. Em face do Acórdão, o Estado interpôs Recurso Especial e Recurso Extraordinário, tendo o TJMS negado seguimento a ambos os recursos.