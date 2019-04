Jurado passa mal e júri de PRF é reagendado para maio

O júri de Moon começou ás 8h25 desta manhã, pouco mais de um dois anos de três meses do crime - (Foto: Divulgação/TJMS)

O julgamento do policial rodoviário federal Ricardo Hyn Su Moon acusado de matar Adriano Correia Nascimento e de tentar matar as vítimas Vinícius Cauã Ortiz Simões e Agnaldo Espinosa da Silva, em uma briga de trânsito na Av. Ernesto Geisel, em Campo Grande precisou ser cancelado e novo julgamento ocorrerá no dia 30 de maio.

O júri transcorria normalmente até o final da manhã, quando foi feito um intervalo após o interrogatório do réu. Neste momento, um dos jurados afirmou que estava passando mal e foi levado ao gabinete médico do Fórum, onde foi medicado pois sua pressão havia subido.

Como não houve melhora, ele precisou ser atendido novamente e o júri foi suspenso para almoço, com previsão de retorno às 12h30. Com o atestado médico indicando que o jurado estava em crise de hipertensão e ansiedade, e que não tinha condições de seguir os trabalhos, não restou outra opção ao juiz Carlos Alberto Garcete de Almeida, da 1ª Vara do Tribunal do Júri, senão dissolver o Conselho de Sentença e remarcar o julgamento.