Juízes substitutos são designados para comarcas do interior a partir de 7 de novembro

Da redação, com informçaões

Juízes serão encaminhados para 18 comarcas do interior - Arquivo

A partir do dia 7 de novembro, 18 comarcas do interior terão juízes para judicar nas comarcas e agilizar a tramitação processual, pois os novos juízes substitutos foram designados para começar a atuar após a conclusão do Curso de Formação Inicial realizado pela Escola Judicial de MS (Ejud-MS), que está em sua reta final.

Confira abaixo as comarcas que receberão os magistrados a partir do próximo mês.

Nioaque – Marcelo da Silva Cassavara

Dois Irmãos do Buriti – Mario Cesar Mansano

Glória de Dourados – Alan Robson de Souza Gonçalves

Sonora – Larissa Luiz Ribeiro

Itaquiraí – Edimilson Barbosa Ávila

Sete Quedas – Carolinne Vahia Concy

Água Clara – Thielly Dias de Alencar Pithan e Silva

Deodápolis – Bruno Palhano Gonçalves



Anaurilândia – Camila de Melo Mattioli Gusmão Serra Figueiredo

Inocência – Vinicius Aguiar Milani

Rio Negro – Bruna Tafarelo

Angélica – Diogo da Silva Castro

Bataguassu – Diogo de Freitas

Iguatemi – Milton Zanutto Junior

Jardim – Daniel Foletto Geller



Fátima do Sul – Aldrin de Oliveira Russi

Ivinhema – Daniel Raymundo da Matta

Aquidauana (1ª Vara Cível) – Juliano Luiz Pereira