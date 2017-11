Juízes substitutos assumem comarcas do interior - Divulgação

Desde ontem (terça-feira, 7), os 18 juízes substitutos do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul passam a responder plenamente por comarcas do interior do Estado. Empossados no dia 19 de julho, os novos magistrados começam os trabalhos após a conclusão do Curso de Formação Inicial realizado pela Escola Judicial de MS (Ejud-MS), encerrado na última segunda-feira (6).

Confira abaixo as comarcas que recebem os magistrados a partir de hoje.

Nioaque – Marcelo da Silva Cassavara

Dois Irmãos do Buriti – Mario Cesar Mansano

Glória de Dourados – Alan Robson de Souza Gonçalves

Sonora – Larissa Luiz Ribeiro

Itaquiraí – Edimilson Barbosa Ávila

Sete Quedas – Carolinne Vahia Concy

Água Clara – Thielly Dias de Alencar Pithan e Silva

Deodápolis – Bruno Palhano Gonçalves

Anaurilândia – Camila de Melo Mattioli Gusmão Serra Figueiredo

Inocência – Vinicius Aguiar Milani

Rio Negro – Bruna Tafarelo

Angélica – Diogo da Silva Castro

Bataguassu – Diogo de Freitas

Iguatemi – Milton Zanutto Junior

Jardim – Daniel Foletto Geller

Fátima do Sul – Aldrin de Oliveira Russi

Ivinhema – Daniel Raymundo da Matta

Aquidauana (1ª Vara Cível) – Juliano Luiz Pereira

Curso de Formação – Os magistrados aprovados no 31º Concurso para o cargo de Juiz Substituto participaram do Curso de Formação Inicial formatado segundo as diretrizes da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (Enfam). O curso foi dividido em dois Módulos: Nacional e Local.

O Módulo Nacional, executado pela Enfam de 24 a 28 de julho, nas dependências do TJMS, com carga horária de 40 horas/aula, começou a formação inicial.

O Módulo Local, sob a coordenação-geral do Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso, diretor-geral da Ejud-MS, com a duração de 480 horas-aula, foi subdividido em três módulos e realizado no período de 31 de julho a 6 de novembro de 2017.