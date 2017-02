Juízes de Campo Grande são promovidos a desembargador

A solenidade de posse está marcada para o dia 8 de março, às 17 horas, no plenário do Tribunal Pleno / Reprodução

Em concursos de promoção votados na sessão do Tribunal Pleno desta quarta-feira (22), os juízes José Ale Ahmad Netto, Jairo Roberto de Quadros e Geraldo de Almeida Santiago foram promovidos ao cargo de desembargador do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. Os magistrados foram promovidos por merecimento, antiguidade e merecimento, respectivamente, para ocuparem os cargos criados pela Lei nº 4.906/2016.

Nas promoções por merecimento também compuseram lista tríplice os juízes Jairo Roberto de Quadros e Geraldo de Almeida Santiago (no primeiro concurso de promoção) e Elizabete Anache e Emerson Cafure (no segundo concurso de promoção).

A solenidade de posse está marcada para o dia 8 de março, às 17 horas, no plenário do Tribunal Pleno. Os três devem atuar em Câmaras Criminais e compor as Seções Criminais.

Conheça os novos desembargadores:

José Ale Ahmad Netto nasceu em Paraguaçu Paulista, formou-se na Faculdade de Direito da Universidade Mackenzie (SP) em 1983 e, após ser aprovado no IX concurso de Provas e Títulos, ingressou na magistratura de MS em junho de 1988, na 9ª circunscrição.

Dois meses depois foi promovido para a comarca de Ribas do Rio Pardo. Em abril de 1992, foi promovido para Maracaju e, em outubro de 1999, novamente promovido para o cargo de juiz auxiliar em Campo Grande.

Na Capital, atuou no 8º Juizado Especial Cível e como membro da Turma Recursal, antes de ser designado para juiz auxiliar da Vice-Presidência (2011), juiz auxiliar da Corregedoria-Geral de Justiça (2013/2014) e para atuar como designado no TJMS como desembargador (2014/2016). É titular da 4ª Vara de Fazenda Pública e Registros Públicos.

Ao ser promovido para o cargo de desembargador, depois de quase 29 anos de carreira, José Ale afirmou que é um momento feliz. “É mais uma etapa na vida e última da carreira, e depois de tantos anos de magistratura temos alguma bagagem. Mesmo já tendo atuado no TJMS, o cargo é sempre um desafio e é bom que seja, porque nos permite sentir motivado”.

No tempo em que passou no Tribunal de Justiça, José Ale julgava nas áreas cível e como desembargador integrará uma das Câmaras Criminais. O que se pode esperar do novo desembargador?

“Serei um defensor da sociedade porque acredito no papel de defesa dos interesses gerais da sociedade. Temos que zelar por esses interesses”, concluiu.

Sul-mato-grossense de Nova Andradina, Jairo Roberto de Quadros é formado pelas Faculdades Unidas Católicas de MT (Fucmat), turma de 1983, e ingressou na magistratura de MS em janeiro de 1989, na 3ª circunscrição.

Em junho de 1989 passou a judicar em Aparecida do Taboado e, em novembro de 1992, foi promovido para a comarca de Ponta Porã. Dois anos depois, a pedido e por remoção, deixou a área criminal para atual em vara cível na mesma comarca.

Em outubro de 1999, foi promovido para a 2ª Vara Criminal de Dourados, comarca onde atuou como integrante e suplente da Turma Recursal Mista. Por remoção, em novembro de 2014, passou a judicar na 3ª Vara do Juizado Especial Central em Campo Grande. Duas semanas depois, foi convocado para a função de desembargador.

“Embora atue no TJMS, sinto-me emocionado e honrado em passar a integrar uma Corte reconhecida nacionalmente pela excelência. Na verdade, o sentimento que me domina é o da gratidão a todos que, ao longo desse tempo da carreira, deram respaldo e estiveram ao meu lado”.

Mesmo não sendo novo o trabalho, Jairo considera nova a jornada. “Do desembargador Jairo pode se esperar muito trabalho. Sempre procurei ser dinâmico, julgando com a rapidez necessária em respeito à aflição da parte, que busca a justiça para solucionar seu problema. Pretendo me manter atuando com celeridade e de maneira extremamente discreta”, garantiu.

Formado pelas Faculdades Unidas Católicas de MT (Fucmat), em 1983, Geraldo de Almeida Santiago é campo-grandense e ingressou na magistratura sul-mato-grossense em junho de 1988, na 7ª circunscrição.

Dois meses depois, foi promovido para a comarca de Angélica, e em dezembro de 1990, uma nova promoção o levou para a comarca de Jardim. Em abril de 2000, foi promovido para a Capital e assumiu a 5ª Vara Cível Residual. Foi membro e suplente da Turma Recursal e, em 2015, atuou por três meses como juiz convocado no Tribunal de Justiça. É titular da 5ª Vara Cível Residual.

Questionado sobre o que sente um juiz ao ser promovido a desembargador, Geraldo confessa que é um misto de alegria e emoção, com sentimento de dever cumprido. “É a realização pessoal por atingir o ápice da carreira, fazendo bem feito o que lhe é proposto”.

Ele sabe que a partir de agora aumenta sua responsabilidade porque integrará um colegiado, mas reconhece que será uma oportunidade de utilizar a bagagem jurídica adquirida ao longo da carreira. “Nada é fácil quando se trabalha com vida, liberdade, porque nos preocupamos com as pessoas. Sempre se quer fazer o melhor. Como desembargador continuarei dedicado e empenhado em fazer a justiça enquanto continuarei aprendendo com os nobres pares”.

