Juíza de MS presidirá a edição do Piauí do Fonavid

Na assembleia geral do XI Fórum Nacional de Juízas e Juízes de Violência Doméstica contra a Mulher (Fonavid), realizado em São Paulo (SP), de 5 a 8 de novembro, e que teve o juiz Alessandro Leite Pereira como representante do Estado de Mato Grosso do Sul, a juíza Jacqueline Machado, que responde pela Coordenadoria da Mulher do TJMS, foi eleita presidente da próxima edição do Fonavid, que será realizada no Piauí.



O juiz Cláudio Müller Pareja foi eleito para o comitê do XII Fonavid, como membro da comissão legislativa. Esta não é a primeira vez que a juíza sul-mato-grossense integra a organização do Fórum: em novembro de 2018, na edição de Recife (PE), ela foi eleita como 1ª Vice-presidente para Fonavid 2019, realizado na Capital paulista.



Jacqueline ainda não divulgou o tema e a data do Fonavid do Piauí, mas esta semana deve iniciar o planejamento para realização do evento.



Saiba mais – Na edição de São Paulo, o XI Fonavid teve como tema a "Educação para a equidade de gênero: um caminho para o fim da violência doméstica contra a mulher".

Representando MS no evento estavam, além de Jacqueline Machado, os juízes Vinicius Pedrosa Santos, Bruna Tafarelo, Claudio Müller Pareja, Marco Antonio Montagnana Morais, Helena Alice Machado Coelho, Samantha Ferreira Barione, Walter Arthur Alge Neto e Alessandro Leite Pereira, além das servidoras Anne Klean Alexandra Mendes, Vanessa Vieira e Sandra Regina, da Coordenadoria da Mulher.