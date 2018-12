Juíza da Capital é a primeira desembargadora eleita por merecimento

Da redação, com informações do TJMS

A solenidade de posse da agora Desa Elizabete Anache será em janeiro de 2016. - Divulgação

Sexta mulher a compor a mais alta Corte de Justiça do Poder Judiciário sul-mato-grossense, Elizabete Anache é a primeira juíza a alcançar a função de desembargadora pelo critério merecimento.

A votação no concurso de promoção para o cargo de desembargador, que a levou ao mais alto posto da justiça sul-mato-grossense, foi realizada na sessão desta quarta-feira (12) do Tribunal Pleno.

Ao final de uma votação rápida, o Des. Divoncir Schreiner Maran proclamou a juíza como promovida e anunciou os outros dois nomes que compuseram a lista tríplice: Fernando Paes da Campos e Luiz Antonio Cavassa de Almeida. A solenidade de posse da agora Desa Elizabete Anache será em janeiro de 2016.

Elizabete Anache, que assume a vaga resultante do falecimento do Des. Manoel Mendes Carli, nasceu em Campo Grande e ingressou na magistratura em fevereiro de 1994, na 1ª circunscrição, depois de ser aprovada no XVI concurso de provas e títulos. Uma promoção em novembro do mesmo ano, levou a juíza para a comarca de Bataguassu.

Em novembro de 1996, foi promovida para Bela Vista, comarca de segunda entrância. Por remoção, em julho de 2000, passou a judicar em Aquidauana. Em novembro do ano seguinte, a juíza foi promovida para Campo Grande e titularizou a 1ª Vara de Família e Sucessões da Capital, que é comarca de entrância especial.

Em junho de 2009, por remoção, deixou a 1ª Vara de Família para titularizar a 17ª Vara Cível Virtual, onde permaneceu até a promoção para desembargadora. Integrou a Turma Recursal por dois anos.

Foi juíza auxiliar da presidência do TJMS nas gestões 2009/2010 e 2011/2012. Em 2014, ocupou a função de juíza auxiliar da presidência do TJMS novamente e juiz auxiliar da Corregedoria Geral de Justiça, onde permaneceu até janeiro de 2017. Atualmente integra o Tribunal Regional Eleitoral de MS (TRE/MS) na classe juiz de direito e é também a ouvidora eleitoral do Estado.

Ao ser questionada sobre a responsabilidade de ser a sexta mulher a ocupar uma vaga de desembargadora e a primeira por merecimento, Elizabete afirmou estar muito feliz por ser a promoção o coroamento da carreira.

"Espero corresponder às expectativas do jurisdicionado diante da grande responsabilidade que terá ao atuar em segundo grau, além de representar o aumento da participação feminina na composição do Tribunal de Justiça de MS. Não posso deixar de salientar minha admiração ao trabalho e à personalidade do Des. Manoel Carli, assim, não medirei esforços para honrar seu nome ao sucedê-lo tão precocemente", afirmou.