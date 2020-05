Juiz Roberto Ferreira Filho participa de live sobre democracia, cidadania e o papel da jurisdição

Juiz há mais de 20 anos, Roberto Ferreira Filho é considerado da ala garantista da magistratura local

O curso de Direito da Estácio Campo Grande promove, nesta quinta-feira, às 19h, uma live com o juiz da 1ª Vara Criminal de Campo Grande, Roberto Ferreira Filho. A conversa será com a coordenadora do curso, a professora e advogada Samya Abud.

Acadêmicos, inclusive de outras instituições de ensino, podem se inscrever antecipadamente para participarem da atividade. A live valerá cinco horas de atividades complementares. No dia da ação, o acadêmico deve, ainda, preencher a lista de presença virtual.

O tema da live, que será transmitida no perfil @samyaabud, no Instagram, será “Democracia, cidadania e o papel da jurisdição”. “A democracia brasileira é relativamente jovem e está em construção e este foi um dos motivos pelos quais escolhemos este tema. É um assunto atual, até porque a consolidação da democracia, a noção de cidadania e a sua efetivação são, na verdade, tarefas constantes de construção, de aperfeiçoamento e isso depende muito da formação que vem dos bancos escolares”, pontua a professora e coordenadora Samya Abud.

Samya lembra, ainda, que nos momentos de aparente intranquilidade e instabilidade democrática, o papel do juiz ganha certo protagonismo. Por isso, a importância de se discutir o papel da jurisdição.

Juiz há mais de 20 anos, Roberto Ferreira Filho é considerado da ala garantista da magistratura local. Há alguns anos, ele também atuou como Juiz Eleitoral. Neste ano, retorna a função para, mais uma vez, contribuir com a democracia brasileira.

Quem pode participar: A live é aberta para todos. Acadêmicos podem se inscrever antecipadamente para participar, pois haverá certificado de cinco horas de atividade complementar.

As inscrições antecipadas devem ser feitas no link: https://www.sympla.com.br/live-sobre-democracia-cidadania-e-o-papel-da-jurisdicao__859561