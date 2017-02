Juiz aceita denúncia e acusados de bater em jovem podem ir a júri popular

A Justiça de Mato Grosso do Sul aceitou a denúncia do Ministério Público Estadual (MPE) contra os estudantes Jhonny Celestino Holsback Belluzzo e Alessandro Ronaldo Mosca Júnior, pelo crime de tentativa de homicídio, por terem agredido Samuel Acosta Gomes, em setembro de 2016, em Campo Grande.



Com a aceitação da denúncia, na sexta-feira (17), Jhonny e Alessandro passam a responder ação penal e podem ir a júri popular. Ainda não há data marcada para as audiências.

A vítima foi agredida após ter urinado no carro de um dos acusados. O caso de agressão ganhou repercussão depois que um vídeo começou a circular nas redes sociais. As imagens chegaram até a polícia por um aplicativo de mensagens.



No vídeo a vítima aparece agachada, tentando proteger a cabeça enquanto recebe chutes e socos. Outras pessoas presenciam a agressão e gritam pedindo para que os agressores parem. Depois de cair no chão, a vítima ainda recebe um golpe chamado de mata-leão até quase ficar desacordada.



Em vídeo enviado à TV Morena, em outubro, Jhonny demosntra arrependimento. Vim pedir perdão pela violência gratuita que vocês viram. Principalmente perdão aos pais do Samuel e ao Samuel. Foi uma m**** que eu fiz. Nunca quis causar um mau maior para ele", fala o jovem no vídeo.



Veja Também

Comentários