Judiciário propõe nome para o Fórum em Ribas do Rio Pardo

O prédio do Fórum da comarca do município de Ribas do Rio Pardo pode receber o nome de 'Maria Rozy Ferreira da Silva', caso seja aprovado o Projeto de Lei (PL) 51/2017, encaminhado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, nesta terça-feira (28/3) para a Casa de Leis.

A homenageada trabalhou por mais de duas décadas no Judiciário e colaborou para o desenvolvimento das comarcas de Ribas do Rio Pardo e Água Clara. O PL destaca ainda que a servidora era exemplar e dedicada no desenvolvimento das suas atividades e que jamias sofreu qualquer penalidade disciplinar.

Maria Rozy Ferreira da Silva faleceu em 8 de maio de 2002, decorrente de um acidente automobilístico. O projeto agora segue para Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR).

