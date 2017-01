Judiciário de MS volta às atividades e prazos seguem suspensos

O expediente forense do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul voltou a funcionar normalmente na segunda-feira, dia 9 de janeiro, porém estão suspensos os prazos processuais de qualquer natureza até o dia 20 de janeiro de 2017. No período de 9 a 20 de janeiro não serão realizadas audiências ou sessões de julgamento em primeira e segunda instâncias, conforme disposição contida no § 2º do art. 220 do Código de Processo Civil.

No entanto, nesse período os advogados poderão ter vista dos processos em cartórios ou secretarias, bem como retirar autos em carga e obter cópias.

É importante ressaltar que a suspensão dos prazos processuais não traz qualquer prejuízo à população, já que será mantido o atendimento ao público durante o período de suspensão dos prazos.

Os magistrados e servidores retornaram às atividades também na segunda-feira (9) e, a partir dessa data, serão mantidas as disponibilizações via internet de despachos, decisões, sentenças e acórdãos por acesso ao acompanhamento processual no portal do Tribunal de Justiça.

Veja Também

Comentários