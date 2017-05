Jovens da Escola de Futebol participam de palestra sobre economia na próxima 5ª feira

Jovens do projeto “Escola Pública de Futebol”, realizado pela Prefeitura de Campo Grande, por meio da Fundação Municipal de Esportes (Funesp), em parceria com o Banco Sicredi, participarão de palestra sobre educação financeira na próxima quinta-feira (11) às 14h, na sede do banco, localizado à Avenida Afonso Pena, n. 2790 – 2º andar.

Crianças de 10 a 14 anos, que participam das oficinas de futebol nos parques Ayrton Senna, Sóter e Ginásio Guanandizão, trocarão o campo de futebol pela sala de aula, onde aprenderão sobre a importância de planejamento da vida financeira com o palestrante Paulo Brum.

“A palestra será ministrada de forma lúdica e de fácil compreensão para que eles entendam sobre economia doméstica e a importância de economizar”, comentou Paulo.

Para o diretor da Funesp, Rodrigo Terra, as orientações vêm ao encontro com o objetivo do projeto, na formação de cidadãos. “O projeto busca estimular a participação dos jovens nas praticas esportivas, por meio do futebol, mas o fundamental é a formação do caráter, o desenvolvimento deles como cidadãos, e a capacitação do Sicredi reforça essa ideia com as orientações em educação financeira”.

A atividade faz parte da Semana Nacional de Fomento à Educação Financeira, proposta pelo Banco Central de 8 a 14 de maio.

Serviço:

Banco Sicredi – Avenida Afonso Pena, nº 2.790, 2º andar.

Veja Também

Comentários