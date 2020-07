João Paulo Lacerda destaca avaliação positiva da atuação da OAB/MS e CAAMS na pandemia

O presidente da OAB/MS, Mansour Elias Karmouche e o presidente da Comissão de Direito Administrativo da OAB/MS, João Paulo Lacerda da Silva - (Foto: Divulgação)

Levantamento realizado pela Ranking Comunicação e Pesquisa, de 19 a 24 de junho em 30 municípios de Mato Grosso do Sul com 500 advogados, aponta que a OAB/MS (Ordem dos Advogados do Brasil em Mato Grosso do Sul) e CAAMS (Caixa de Assistência dos Advogados do Estado) estão desempenhando um excelente trabalho durante o período da pandemia mundial do novo coronavírus (Covid-19). Na pesquisa, que tem um intervalo de confiança de 95% e margem de erro de 4,4 pontos percentuais para mais ou para menos, mais de 81,20% dos advogados entrevistados avaliaram positivamente a atuação de ambos as instituições.



Na avaliação do presidente da Comissão de Direito Administrativo da OAB/MS, João Paulo Lacerda da Silva, que também é presidente do IDAMS (Instituto de Direito Administrativo de Mato Grosso do Sul) e vice-presidente da Comissão Especial de Defesa dos Municípios da OAB/MS, as atuações do presidente da OAB/MS, Mansour Elias Karmouche, e do presdiente da CAAMS, José Armando, durante a pandemia do novo coronavírus têm sido exemplares. “Eles traçaram, desde o início da pandemia, estratégias para melhor atender a advocacia estadual, oferecendo diversos serviços, como moratória na anuidade, atendimento online, cursos e palestras virtuais, escritório compartilhado, cestas básicas e inúmeros pedidos aos Poderes Públicos para mitigar os prejuízos no exercício profissional. Ambos estão de parabéns”, afirmou.



João Paulo Lacerda reforça que, tanto a OAB/MS, quanto a CAAMS, nas figuras dos seus respetivos presidentes, têm procurado contribuir com os advogados inscritos na Ordem diante dessa situação de crise gerada pelo avanço da Covid-19 no Estado. “A OAB/MS disponibilizou o Escritório Compartilhado, com estações de trabalho, salas de atendimento privativo e sala de reunião, enquanto a CAAMS ofereceu planos de saúde, dentista, livraria, farmácia, além de auxílios, como cesta básica e funeral. Enfim, são atuações como essas e em momentos como os atuais que demonstram os grandes líderes”, ressaltou.



Avaliações



O presidente da OAB/MS, Mansour Elias Karmouche, destacou que a pesquisa serve para análise dos serviços e para melhorar as estratégias de atuação. “É muito importante ouvir a advocacia para saber como estamos atuando e onde estão as falhas. Ela reconheceu o trabalho hercúleo que nó temos feito, mas sabemos que ainda podemos corrigir erros e traçar rumos junto com a CAAMS e ESA/MS”, declarou, colocando-se à disposição da classe para ouvir os anseios nesse período de pandemia.



Já o presidente da CAAMS, José Armando, disse estar de portas abertas para sugestões. “Nosso objetivo é levar ao conhecimento da advocacia nossas ações e serviços, inclusive, para nos ajudarem a identificar quais são as reais necessidades da classe”, apontou.



A pesquisa



Na pesquisa, 81,20% dos profissionais consideraram a atuação da OAB/MS e CAAMS como bom e ótimo. Sobre o trabalho da CAAMS, 74,20% dos advogados disseram que conhecem e, para 58,40%, chegou ao conhecimento deles as ações promovidas pela Caixa de Assistência durante a pandemia, enquanto 84,80% soube da campanha de vacinação realizada pela entidade e 58,60% foi imunizado pela CAAMS.



Outro dado importante apontado pela pesquisa da Ranking é que 57,40% dos advogados entrevistados foi informado da moratória concedida pela OAB/MS sobre à anuidade por causa da pandemia da Covid-19. Outros 51,40% disseram que conhecem as opções dos planos de saúde disponibilizados pela CAAMS e 26,00% avaliaram como boa e ótima a farmácia da Caixa de Assistência.