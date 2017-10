Já ouviu falar em pizza de liquidificador?

Pizza de liquidificador - Divulgação

No dia 25 de outubro comemora-se o Dia Mundial da Massa, ingrediente típico da culinária italiana. Macarrões, pizzas e pães fazem parte (e caíram no gosto) do cardápio brasileiro, seja pelo seu sabor irresistível ou pelas inúmeras opções de explorar novas combinações nas receitas.

A Knorr traz até você uma receita prática e inusitada de pizza de liquidificador – uma opção nutritiva e deliciosa para o seu dia a dia. A novidade fica por conta da linhaTempero Ideal Knorr: Feitos com ervas e especiarias, agora eles possuem 25% menos sódio*, não contém conservantes, corantes artificiais ou aromatizantes, conferindo assim um sabor irresistível.

Confira abaixo a receita especial que Knorr preparou para você experimentar neste Dia Mundial da Massa!

PIZZA DE LIQUIDIFICADOR

Rendimento: 8 porções

Tempo de preparo: 1 hora

Ingredientes

• 1 xícara (chá) de leite

• 1 ovo

• meia colher (chá) de sal

• 1 pitada de açúcar

• 1 colher (sopa) de manteiga sem sal

• 1 e meia xícara (chá) de farinha de trigo

• meia colher (sopa) de fermento em pó

• 1 colher (sopa) de azeite

• 3 dentes de alho picados

• 3 colheres (sopa) de polpa de tomate

• 1 maço grande de escarola picado grosseiramente (400 g)

• 1 sachê de Tempero Ideal para legumes KNORR

• 200 g de muçarela ralada

• 8 tomates-cerejas cortados ao meio (opcional)

Modo de Preparo

1. Pré-aqueça o forno em temperatura média (180° C).

2. No copo do liquidificador, coloque o leite, o ovo, o sal, o açúcar, a manteiga, a farinha de trigo e o fermento, e bata rapidamente, até ficar homogêneo.

3. Disponha a massa em uma assadeira redonda (30 cm de diâmetro), untada e enfarinhada, e leve ao forno por 30 minutos, ou até a massa começar a dourar.

4. Enquanto isso prepare a escarola: em uma panela aqueça o azeite e refogue o alho até dourar. Junte a escarola e o sachê do Tempero Ideal para Legumes KNORR. Cozinhe por 5 minutos, ou até a escarola murchar levemente.

5. Retire a massa do forno, espalhe a polpa de tomate, a escarola refogada e cubra com a muçarela e o tomate-cereja.

6. Volte ao forno por mais 20 minutos, ou até que o queijo derreta. Retire do forno e sirva em seguida.