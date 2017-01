TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS | Sábado, 14 de Janeiro de 2017 - 14:30 Itamaraty acompanha brasileira presa nas Filipinas por tráfico de drogas De acordo com informações da Agência de Combate ao Tráfico do governo filipino, a brasileira foi presa no aeroporto internacional de Manila quando tentava entrar no país com aproximadamente seis quilos de cocaína