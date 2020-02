Itamaraty abrirá escritório de representação em Campo Grande

Anúncio foi feito durante reunião do conselho de administração da hidrelétrica de Itaipu - DIVULGAÇÃO

A cidade de Campo Grande (MS) deve se tornar a 11ª capital brasileira a contar com um Escritório de Representação do Ministério das Relações Exteriores no Brasil. Atualmente, o Ministério já tem escritórios em Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Curitiba (PR), Florianópolis (SC), Manaus (AM), Porto Alegre (RS), Recife (PE), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA) e São Paulo (SP).

A informação foi confirmada nesta sexta-feira (21/02) pelo conselheiro de Itaipu Binacional, Carlos Marun, explicando que o secretário-geral do Ministério das Relações Exteriores, Otávio Brandelli, que no momento ocupa o cargo de ministro em razão de o titular da pasta Ernesto Araújo estar em viagem ao Canadá, fez o anúncio durante reunião do conselho de administração da hidrelétrica.

Informação foi confirmada nesta sexta-feira (21/02) pelo conselheiro de Itaipu Binacional, Carlos Marun

“O embaixador Otávio Brandelli anunciou a abertura de um escritório do Itamaraty em Campo Grande em função da Rota Bioceânica, que será um caminho rodoviário de fácil acesso ao Oceano Pacífico, barateando as nossas exportações aos países asiáticos. O que também pesou pela escolha da nossa capital para receber esse escritório de representações é o fato de sermos um Estado fronteiriço e de termos um agronegócio forte”, declarou Carlos Marun.

Os Escritórios de Representação do Ministério das Relações Exteriores no Brasil podem legalizar documentos produzidos nas regiões em que atuam para serem levados somente para aqueles países que não fazem parte da Convenção de Haia (Apostila da Haia). A Bolívia, por exemplo, é membro da Convenção da Apostila e, por isso, os documentos brasileiros que são usados no país não são processados pelos Escritórios Regionais do Ministério das Relações Exteriores.

Secretário-geral do Ministério das Relações Exteriores, Otávio Brandelli, responde pelo Ministério das Relações Exteriores por viagem do titular, Ernesto Araújo

Ponte

O conselheiro de Itaipu Binacional, Carlos Marun, também informou que, na reunião do conselho de administração da hidrelétrica, foi tratada sobre a construção da ponte entre Porto Murtinho (MS) e Carmelo Peralta (PY), que é essencial para a implantação da Rota Bioceânica. “Segue alvissareiro o andamento do processo para a construção da ponte sobre o Rio Paraguai na região de Porto Murtinho e Carmelo Peralta, que vai permitir a implantação da Rota Bioceânica, ligando o Oceano Atlântico com o Oceana Pacífico”, informou.

Ele completa que já tinha visitado na segunda-feira (17/02) o presidente do Paraguai, Mario Abdo Benítez, em Assunção (PY), que está entusiasmado com o projeto. “Ele comunicou que a pavimentação da rodovia que fará parte da Rota Bioceânica no lado paraguaio segue em ritmo acelerado. E estamos conseguindo superar alguns obstáculos que estavam atrasando um pouco o andamento da licitação para o início da construção dessa ponte, especialmente a questão da definição do pagamento da divisão do faturamento da energia da Hidrelétrica de Itaipu entre o Brasil e o Paraguai. Isso foi acertado no fim do ano passado, então, essa reunião serviu para definir o andamento dos trabalhos”, pontuou.

Carlos Marun destaca que o edital para a escolha da empresa que construirá a ponte já foi publicado, as propostas já foram apresentadas e abertas e, no próximo dia 19 de março, em Campo Grande, será realizada uma reunião para anunciar a vencedora do processo licitatório. “Teremos o nome da empresa que vai construir a ponte, elaborar o projeto executivo, buscar as licenças necessárias e fazer o gerenciamento e fiscalização do serviço. Dessa forma, esperamos que no 1º trimestre de 2021 possamos iniciar a construção da ponta para que, até 2023, a obra seja concluída e entregue à população”, projetou.

Rota Bioceânica

A Rota Bioceânica terá aproximadamente 4 mil km de rodovias que atravessarão o continente sul-americano no sentido leste-oeste, a partir do Porto de Santos, cortando o Paraguai e a Argentina e chegando aos portos chilenos de Arica e Iquique. A maior parte do trabalho deverá ser realizada pelo Paraguai, que precisará asfaltar mais de 600 km de suas rodovias, que ainda estavam sem pavimentação, sendo que o trajeto terá 2.396 km entre Campo Grande (MS) e Antofagasta, no Chile.

A rota será um atalho de 7.000 km até os mercados asiáticos e deve diminuir em até duas semanas o tempo de viagem das exportações do Centro-Oeste do Brasil até a China, Japão e países do sudoeste asiático. Com a rota, parte da produção brasileira, que atualmente deixa o país pelos portos de Santos (SP) e Paranaguá (PR), será exportada pelos portos chilenos a preços mais baixos. Para viabilizar a rota, Paraguai e Brasil vão construir uma ponte entre as cidades de Porto Murtinho (MS) e Carmelo Peralta, no Paraguai, com previsão de início em 2021. Também irá ampliar a BR-267 em Mato Grosso do Sul.