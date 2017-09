Iphone 8 tem vidro mais resistente e consome metade da energia do modelo anterior

Acabou o mistério e a Apple finalmente apresentou ao mundo a sua nova geração de iPhones. Como apontavam rumores recentes, os novos dispositivos “básicos” se chamam iPhone 8 e iPhone 8 Plus. Já a versão comemorativa aos 10 anos da marca é mesmo o iPhone X — confira tudo sobre ela clicando aqui.

Com bordas de alumínio, os 8 e 8 Plus contam com paineis de vidro tanto na parte frontal quanto na parte traseira. Para tranquilizar os mais desastrados, a Apple garante que estes são os vidros mais resistentes já empregados em um smartphone, o que deve segurar as pontas em caso de quedas e colisões mais simples.

O iPhone 8 e o iPhone 8 Plus também mantêm o mesmo tamanho de tela de seus antecessores, respectivamente 4,7 polegadas e 5,5 polegadas. A soma de todos esses detalhes resultam em um gadget com aspecto geral bem mais tradicional em relação a tudo o que foi visto no iPhone ao longo da última década.

Ambos os dispositivos trazem novos alto-falantes estéreo e vêm equipados com o novo processador A11 Bionic, de seis núcleos 64-bit e fabricado pela própria Apple. O dispositivo garante desempenho multinúcleo 70% superior em relação ao A10 Fusion e conta com uma nova GPU, também desenvolvida pela Maçã, capaz de entregar desempenho 30% superior em comparação com o seu antecessor. E tudo isso consumindo metade da energia.

Especificações iPhone 8

Tela: IPS LCD de 4,7 polegadas Retina HD com True Tone (1334x750 pixels)

Processador: Apple A11 Bionic hexa-core

Câmera traseira: 12 megapixels, abertura f/1.8, estabilização óptica de imagem, flash quadruplo de led

Câmera frontal: 7 megapixels, abertura f/2.2

Memória RAM: 2 GB

Armazenamento: 64 GB ou 256 GB

Conectividade: WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooh 5.0, GPS/A-GPS/GLONASS, iBeacon, Touch ID

Resistência a água IP67

Dimensões: 138,4 x 67,3 x 7,3 milímetro

Peso: 148 gramas

Cores: dourado, prateado, cinza espacial

Sistema operacional: iOS 11

Especificações iPhone 8 Plus

Tela: IPS LCD de 5,5 polegadas Retina HD com True Tone e resolução Full HD (1920x1080 pixels)

Processador: Apple A11 Bionic hexa-core

Câmera traseira: dupla de 12 megapixels, abertura f/1.8 + f/2.8, estabilização óptica de imagem, flash quadruplo de LED, zoom óptico

Câmera frontal: 7 megapixels, abertura f/2.2

Memória RAM: 3 GB

Armazenamento: 64 GB ou 256 GB

Conectividade: WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooh 5.0, GPS/A-GPS/GLONASS, iBeacon, Touch ID

Resistência a água IP67

Dimensões: 158,4 x 78,1 x 7,5 milímetro

Peso: 202 gramas

Cores: dourado, prateado, cinza espacial

Sistema operacional: iOS 11

Câmera

O iPhone 8 traz uma câmera de 12 megapixels com um novo sensor, maior profundidade de pixels, novo filtro de cor e estabilização óptica de imagem. Além do tamanho, o grande diferencial do iPhone 8 Plus é a sua câmera dupla na parte traseira, com uma lente de abertura f/1.8 e outra f/2.8. Ela traz ainda os mesmos novos sensores utilizados no iPhone 8 básico e a mesma estabilização óptica de imagem.

Em relação a captura de vídeo, as câmeras dos novos iPhones são capazes de regsitrar imagens em 4K a uma taxa de até 60 quadros por segundo. Se o seu negócio é fazer registros em câmera lenta, este modo de captura da câmera faz vídeos em 1080p com uma taxa de até 240 quadros por segundo.

Realidade aumentada

Os novos iPhone 8 e iPhone 8 Plus são os primeiros smartphones “criados para a realidade aumentada”, apontou Tim Cook, o presidente da Apple. As câmeras dos dispositivos contam com calibragem especial para esse tipo de tecnologia, oferecendo ainda rastreamento de movimento preciso, um novo giroscópio, um novo acelerômetro e também capturas aprimoradas a 60 quadros por segundo mesmo em ambientes com baixa iluminação.

Recarga sem fio

Finalmente a Apple vai tornar os seus smartphones aptos a receberem recarga da bateria sem utilizar qualquer conexão cabeada. O carregamento sem fio, algo já utilizado por alguns dos principais concorrentes do iPhone, promete mais praticidade para os donos do dispositivo na hora de recarregar a bateria.

Como apontavam os rumores, a Apple vai usar o padrão Qi em seu sistema de recarga wireless, com direito a parceria com algumas companhias para a produção de bases de recarga. A novidade é bem interessante, pois vcria mais opções para quem procura mais praticidade para manter o aparelho carreado.

Preço e disponibilidade

Tanto o iPhone 8 quanto o iPhone 8 Plus serão vendidos nas cores dourado, preto, prateado, cinza espacial e rosa dourado. Eles estarão disponíveis em versões com 64 GB e 256 GB de armazenamento interno, com preços a partir de US$ 699 (iPhone 8) e US$ 799 (iPhone 8 Plus). A pré-venda começa em 15 de setembro e os dispositivos chegarão às prateleiras a partir da semana seguinte, no dia 22 de setembro.

