Investimentos do Governo do Estado tornam CRAS referência em reabilitação de animais silvestres

O Governo do Estado assinou nesta quarta-feira, dia 15, a ordem de serviço para o início das obras no Centro de Reabilitação de Animais Silvestres de Mato Grosso do Sul – o CRAS. O investimento total, segundo o Secretário da Semagro Jaime Verruck, é de R$ 3,7 milhões, e as obras vão aumentar em 100% a capacidade de atendimento, tornando o Centro, referência no País.

O Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS) recebeu 2.085 animais com ferimentos ou vítimas do tráfico durante o ano de 2019. A maioria (1.565) são aves de diferentes espécies e tamanhos: desde araras, papagaios, corujas, até pássaros de pequeno porte como curiós e canários criados em cativeiro e sem licença ambiental.

O segundo grupo mais volumoso a dar entrada no CRAS no ano passado foram os mamíferos, somando 340 animais. Na lista estão anta, onça, tamanduá bandeira e mirim, macaco. Em seguida vêm os répteis (180).

O CRAS é um hospital veterinário especializado no tratamento e reabilitação de animais silvestres, vinculado ao Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul).