A Faculdade de Medicina (FAMED) realiza hoje (14) o encerramento da disciplina Introdução à Homeopatia. Serão dois momentos abertos à comunidade.

Às 9h aconteceu no saguão do bloco da FAMED uma mostra dos assuntos abordados na disciplina, com a exposição de pôsteres confeccionados pelos alunos.

Às 19h será transmitida via web, no Anfiteatro I da FAMED, uma palestra com o pesquisador da Unicamp Rui Madsen, que falará sobre a Epistemologia da Ciência e Ligas Homeopáticas.

